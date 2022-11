Je hazard celospolečenský problém? Sledujete výročí konferenci projektu Zodpovědné hraní

Institut pro regulaci hazardních her (IPRH) pořádá výroční konferenci projektu Zodpovědné hraní. Její účastníci zhodnotí dosavadní aktivity projektu a představí cíle na další rok. Konferenci můžete sledovat v úterý 8. listopadu 2022 od 14:00 hodin.

Hraní hazardních her za svůj život vyzkoušelo okolo 80 procent Čechů a pro drtivou většinu z nich jde jen o neškodnou formu pobavení. Konkrétně se pak riziko rozvoje problémového chování týká pouze tří procent lidí z celé populace. Správně nastavená pravidla, samoregulace a předem dané limity podporují zodpovědné hraní a dávají hráči možnost kontroly nad vlastním chováním.

Už více jak rok pod záštitou Institut pro regulaci hazardních her (IPRH) funguje projekt Zodpovědné hraní, který se snaží vytvořit bezpečné hráčské prostředí a edukovat veřejnost o zásadách a nástrojích, které mohou při hraní on-line i v provozovnách hráči využít. Jeho hlavními partnery jsou zástupci největších sázkových kanceláří Fortuna, Chance, Sazka a Tipsport.

Výroční konference projektu proběhne v rámci Týdne zodpovědného hraní. Její účastníci z se blíže zaměří na tato témata:

Co se v projektu událo za poslední rok - kolik lidí jsme oslovili, kde jsme pomohli a co se nám povedlo.

Nástroj pro včasné rozpoznání problémových hráčů - jak detekce probíhá, kam jsme se posunuli a co nás čeká.

Intervence - co se děje poté, co hráče najdeme, jak provozovatelé postupují a co je pro následnou komunikaci nejdůležitější.

Odborná rada - kdo v ní zasedá a na čem pracují.

Plány projektu pro příští období.

Vystupující

Mgr. Jan Řehola PhD. – ředitel Institutu pro regulaci hazardních her

Phdr. Ladislav Csémy – vedoucí Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ)

Doc. MUDr. Viktor Mravčík PhD. – ředitel výzkumu ve Společnosti Podané ruce

Petra Šebo – manažerka projektu Zodpovědné hraní

