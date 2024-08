Rakušanovy starosti a Bartošův debakl

Prázdniny se převalily do druhé poloviny a tak radíme – užívejte. Nejenže v září začnou školní starosti, ještě ke všemu se rozjede volební kampaň. Tak pozor a odpočívejte, dokud je čas.

Reklama

Piráti dělají vše pro to, aby se jako strana znemožnili. Pro vládní koalici jsou před zářijovými krajskými volbami toxičtí kvůli nefunkčnímu IT systému stavebního řízení, sami sobě házejí klacky pod nohy návrhem na omezení prodeje alkoholu po dvaadvacáté hodině. Ministr a předseda Ivan Bartoš už se za zpackanou digitalizaci veřejně omluvil, o legitimnosti návrhu členky Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jany Michailidu diskutují Piráti na vnitrostranickém fóru. Každopádně se dá říct, že vědí, jak být blízko lidem. A to se hodí v každých volbách.

Starostové jsou s blížícím se zářím také neklidní. Svým lídrům začínají připomínat, že jejich hnutí vzniklo především díky více penězům pro nejmenší obce a proto, že chtělo nabízet praktická řešení problémů jako alternativu vůči ideologiím tradičních politických stran. Ale říkejte to Vítu Rakušanovi, který je z Kolína.

Ministr vnitra Rakušan ostatně má i jiné starosti. Policisté, hasiči, celníci a členové vězeňské služby jsou připraveni v týdnu před zářijovými krajskými volbami protestovat před Úřadem vlády a ministerstvy vnitra a spravedlnosti. Když jejich platy od letošního října nestoupnou o deset procent. Šéf odborů zmínil i „modrou chřipku“, kdy lidé ve velkém počtu nechodí do práce a jdou na neschopenku. Šéf rezortu slíbil přidání a měl by vědět, že sliby se mají plnit nejen o vánocích.