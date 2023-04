Politický diář Jany Havligerové: Ve vládní politice aby se prase vyznalo

Štěpán Křeček, ekonom, který radí premiérovi, má doporučení i pro lidi, které trápí drahota - mají jezdit na nákupy třeba do Polska, kde jsou ceny potravin výhodnější. „Už se to vyplatí i Pražanům,“ konstatuje. Na Žhavý problém, jak říká, vidí hlavně z pohledu lidí. Chce, aby se lidem ušetřilo v rodinných rozpočtech. Jeho veřejná rada předsedu vlády a ministra financí jistě potěší. Zvlášť ji ovšem ocení ti, kteří mají hodně hluboko do kapsy: Rodiče samoživitelé a osamělí důchodci.

To ministr vnitra Vít Rakušan je jiný kabrňák. Resort už začal pracovat na tom, aby se mzdy policistů zvýšily o pět tisíc korun. S drahotou to nemá nic společného, je to prý proto, aby byly jejich platy konkurenceschopné. Zkrátka, platové podmínky musí být takové, aby zaručily, že se u policie vyplatí pracovat. Že výše schodku státních financí dosahuje už teď výše 166,2 miliardy korun? No a co, zmíněné navýšení by vyšlo bratru na miliardu a půl. To už se v tom dluhu ztratí.

Šéf STAN je zkrátka obratný politik – viz případ rušení poboček České pošty. Nejdříve uvedl, že v době všeobecného šetření operace vyjde na osm miliard korun. Za pár dní vyšlo najevo, že 6,5 miliardy si půjčí sama pošta a peníze tak nepůjdou ze státního rozpočtu. V brilantní komunikaci se ovšem Rakušanovi hravě vyrovná lidovecký předseda, ministr práce Jurečka. Ten nejdřív oznámil, že hranice pro odchod do důchodu se bude z nynějších pětašedesáti let zvedat. Krátce nato, že nechce pro odchod do penze žádnou paušální hranici, ale chce, aby důchodci dál pracovali. No nic. Marně se neříká - v tom aby se prase vyznalo. O vládní politice to bohužel platí.