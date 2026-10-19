Michal Nosek: Prase, žumpa, blbec. Babišova škola slušnosti startuje
Andrej Babiš žádá novináře, aby se zdrželi osobních útoků. Sám jim nadával do „prasat“ a „žump“, jeho koaliční partner do „prolhaných sviní“. Petr Macinka přidal „blbce“. Premiér přesto tvrdí, že chce komunikovat slušně.
„Osobní útoky nejsou argument,“ přečetl Andrej Babiš po jednání vlády. Na stejné tiskové konferenci měl příležitost předvést, jak vážně svou výzvu myslí. Ministr zahraničí Petr Macinka označil redaktora Seznam Zpráv za blbce a novináři chtěli vědět, zda to premiérovi připadá v pořádku.
„Pan ministr nějak promluvil, já tak nemluvím. My chceme komunikovat slušně,“ odpověděl Babiš.
Pan ministr tedy nějak promluvil. Při hodnocení médií premiér rozlišuje pravdu, manipulaci, zavádějící interpretace i vytrhávání z kontextu. U vlastního vicepremiéra mu najednou přesnost došla. „Blbec“ se změnil v blíže neurčený zvuk. Pan ministr jen nějak promluvil.
Já tak nemluvím. Jen když se ptají
I s větou „já tak nemluvím“ má ovšem Babiš potíž. Existují záznamy. „Vy jste prase novinářské, na shledanou,“ řekl v srpnu 2021 Jaroslavu Kmentovi v Poděbradech. Během téhož setkání ho označoval za mafiánského novináře a obviňoval z přijímání peněz od Pitra a Mrázka. Kmenta žádal důkazy. Babiš pokračoval v urážkách. Dnešní požadavek, aby média nezaměňovala zavádějící interpretace za ověřená fakta, tehdy zřejmě ještě neměl sepsaný.
Senátní volby Andreji Babišovi nechutnají. Má v Senátu sice svůj klub o pár členech, ale při současných volbách k nim nikoho nedodal. A to před volbami mluvil o tom, že by v horní komoře parlamentu rád získal větší vliv, aby mu senátoři pořád nevraceli zákony. Místo toho se jeho hnutí povedl nevídaný kousek, z třinácti kandidátů ve druhém kole nevyhrál ani jeden.
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Názory
Senátní volby Andreji Babišovi nechutnají. Má v Senátu sice svůj klub o pár členech, ale při současných volbách k nim nikoho nedodal. A to před volbami mluvil o tom, že by v horní komoře parlamentu rád získal větší vliv, aby mu senátoři pořád nevraceli zákony. Místo toho se jeho hnutí povedl nevídaný kousek, z třinácti kandidátů ve druhém kole nevyhrál ani jeden.
Reportérce Respektu Ivaně Svobodové v roce 2022 při své kampani v obytném voze oznámil: „Vy jste Bakalova zkorumpovaná novinářská žumpa“ a následně vyzval svého tehdejšího mluvčího Vladimíra Vořechovského slovy: „Odveďte si ji!“ Mluvčí odpověděl, že novinářku nevlastní. K základům slušné komunikace se tak muselo připojit i stručné poučení o tom, že reportérka není součástí vybavení volebního karavanu.
Deník Referendum si označení „nejhorší žumpa novinářská“ vysloužil ve Sněmovně už v listopadu 2020. Novináři tehdy Babiše vyzvali k omluvě. O šest let později jim předčítá pravidla chování. Vlastní příspěvky do debaty vynechal, přestože tentokrát výslovně požaduje úplnost informací.
Koaliční příspěvek: prolhané svině
Tomio Okamura má ve společném kurzu slušnosti také co nabídnout. Když Seznam Zprávy v září 2021 napsaly, že SPD hledá odborníky do případné vlády s ANO, reagoval na adresu novinářů: „Chovají se jako prolhané svině.“ Samotné popření zprávy mu nestačilo.
V senátních volbách hnutí Andreje Babiše pohořelo. Nula senátorů, to skutečně vypadá jako debakl. A debakl to také je. Politici opozičních stran začali na vlně euforie mluvit o převzetí vlády, svrhnutí Babiše. Je to jen blouznění, Babiš pevně sedí na svých pozicích.
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Názory
V senátních volbách hnutí Andreje Babiše pohořelo. Nula senátorů, to skutečně vypadá jako debakl. A debakl to také je. Politici opozičních stran začali na vlně euforie mluvit o převzetí vlády, svrhnutí Babiše. Je to jen blouznění, Babiš pevně sedí na svých pozicích.
Prase, žumpa, svině, blbec. Užitečný doprovodný materiál k premiérově větě, že slovo nesmí být zbraň. Všechny tyto výrazy mají konkrétní autory a konkrétní adresáty. Není třeba nic vytrhávat z kontextu. Stačí si připomenout, kdo je použil.
Babiš svou výzvu představil jako výzvu politické scény, aniž uvedl, kteří další politici se k ní připojili. Za politickou scénu tedy mluvit dokáže. Když má ale posoudit výrok vlastního ministra, stáhne se k osobnímu ujištění, že on sám tak nemluví.
První omluva mohla přijít hned
Premiér požaduje, aby média dodržovala stejná pravidla, jaká vyžadují od politiků. Jeho vlastní tisková konference ukázala, jak by taková vzájemnost vypadala. Novináři dostanou veřejné napomenutí, ministr dostane omluvenku.
Kdyby premiérovi skutečně záleželo na odmítnutí osobních útoků, nemusel čekat na odpověď čtyřiceti šéfredaktorů. Mohl se obrátit na Macinku. A pak připojit několik omluv za sebe.
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