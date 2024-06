Lukáš Kovanda: Vláda hospodaří třetím nejhorším způsobem v historii. A to zvýšila daně

Nově vytvořený dluh vlády letos už překročil 200 miliard korun, ukazují to čerstvá data z ministerstva financí. „To je pro tuto část roku nebývalé, jde o třetí nejhorší hospodaření v historii – vláda může mít problém dodržet schválený schodek,“ komentuje statistiku ekonom Lukáš Kovanda.

Vláda letos hospodaří třetím nejhorším způsobem v historii České republiky od roku 1993. Alespoň tedy, co se týče nominální výše dluhu vytvořeného za prvních pět měsíců roku. Letos její deficit za měsíce leden až květen totiž představuje 210,4 miliardy korun. Vyšší schodek vykazoval v prvních pěti měsících roku státní rozpočet v celé historii ČR jen v covidovém roce 2021 a pak také v roce loňském.

Letos vládě pomáhá meziročně zlepšit schodek – byť z historického pohledu je stále mimořádně vysoký – zejména navýšení různých daní a odvodů, prosazené v rámci konsolidačního balíčku. Balíček vstoupil v platnost letos.

Meziročně tak zejména právě díky balíčku schodek ke konci května poklesl meziročně o 61 miliard korun. Dalším důvodem zlepšení salda jsou nižší výdaje v oblasti energetiky. Loni ke konci roku například došlo k ukončení zastropování cen energií. Vládě ale také pomáhá reálné oživení spotřeby, které rovněž zvyšuje příjem z daní typu DPH nebo těch spotřebních. Na druhou stranu vláda realizuje vyšší výdaje v některých oblastech, zejména v obranné a vojenské.

Pro letošní rok má vláda schválený maximální schodek 250 miliard korun. K této sumě se tedy v květnu nebezpečně přiblížila. To však ještě neznamená, že se jí schodek nepodaří letos naplnit. V druhé polovině roku lze – jako už takřka tradičně – předpokládat slabší tempo růstu deficitu, ba dokonce přechodná zlepšení oproti květnové hodnotě. Celoročně tak sice vláda bude čelit problémům „vejít“ se do částky 250 miliard, ale stále panuje dobrá naděje, že si jí to podaří.