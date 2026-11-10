Jan Matoušek: Normální řízení zabíjí. Změňme to
Běžné chyby za volantem mohou mít fatální následky. O rizicích nepozornosti, rychlosti i falešném pocitu bezpečí píše ve svém komentáři Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.
Dne 26. října jsme v pražské Lucerně uvedli dokument Jediná vteřina režiséra Víta Klusáka, který je vyvrcholením naší kampaně Normální řízení zabíjí. Film nastavuje zrcadlo běžným řidičům včetně nás samotných. Těm, kteří si řeknou „jen mrknu na zprávu“, „přepnu si písničku“ nebo „tohle ještě zvládnu“. Právě taková rozhodnutí nám už tolikrát prošla bez následků, že je přestáváme vnímat jako riziko. Stačí ale jediný okamžik a následky už nelze vzít zpět.
Jak hluboko jsou tyto návyky zakořeněné, ukázal i výzkum pro naši kampaň. Například 46 procent dotázaných řidičů připustilo, že by si v modelové situaci během jízdy přečetli příchozí zprávu. Riziko často vidíme u ostatních, zatímco vlastní chování si dokážeme omluvit. Téma je ještě aktuálnější nyní, když přichází zima. Listopad přináší brzkou tmu, kluzké vozovky a potřebu včas přezout na zimní pneumatiky s dostatečnou hloubkou dezénu. V těchto podmínkách může každá vteřina nepozornosti nebo příliš malý odstup znamenat rozdíl mezi bezpečným dojezdem domů a tragickou nehodou.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Loni zemřelo při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel 375 lidí. Pouze 29 z těchto obětí připadá na nehody, které policie řadí k agresivitě za volantem. Zbývajících 346 obětí připomíná, že tragické následky nemá jen extrémní hazard. Naše kampaň proto upozorňuje především na běžně podceňované chyby, jako jsou nepřiměřená rychlost, nepozornost nebo nedodržování bezpečného odstupu. Považte, podle posledních dostupných výpočtů Centra dopravního výzkumu dosáhly celospolečenské ztráty z dopravních nehod v roce 2024 téměř 150 miliard korun, což odpovídá zhruba 1,9 procenta HDP.
To nejdůležitější ale nejsou peníze. Jsou to lidé, kteří někomu chybí – rodiče, partneři, děti, kamarádi. Nikdo je už nevrátí. Proto spolu s pojišťovnami na tato rizika upozorňujeme a budeme v tom pokračovat. Přemýšlejme nad tím, co si za volantem sami dovolujeme. Protože to, co považujeme za normální, ještě nemusí být bezpečné.
Autor je výkonný ředitel České asociace pojišťoven
Kolem třetí odpoledne je na silnicích největší riziko nehody, mezi měsíci vyčnívají říjen a červen. A pořádnou škodu dokáže způsobit i elektrokoloběžka. Účet může být srovnatelný s nehodou většího motocyklu. Pojišťovnám náklady na škody rychle rostou.
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Money
Kolem třetí odpoledne je na silnicích největší riziko nehody, mezi měsíci vyčnívají říjen a červen. A pořádnou škodu dokáže způsobit i elektrokoloběžka. Účet může být srovnatelný s nehodou většího motocyklu. Pojišťovnám náklady na škody rychle rostou.
Policie při prověřování nehody Filipa Turka nezjistila trestný čin, podezření na přestupek se však týká obou řidičů. V diskusi pod komentářem o případu mezitím běží jiné řízení. Jedni mají jasno, že politikovi projde všechno, druzí označují řidiče nemocničního auta za troubu. Zraněný člověk se tak stává nechtěně soupeřem v politické hádce.
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Názory
Policie při prověřování nehody Filipa Turka nezjistila trestný čin, podezření na přestupek se však týká obou řidičů. V diskusi pod komentářem o případu mezitím běží jiné řízení. Jedni mají jasno, že politikovi projde všechno, druzí označují řidiče nemocničního auta za troubu. Zraněný člověk se tak stává nechtěně soupeřem v politické hádce.