I o velikonocích byli politici ve střehu

Předsedkyni sněmovny, šéfce TOPO9 Markétě Pekarové Adamové nedá spočinout Miroslav Kalousek, její předchůdce v čele strany. Pokud by založil novou politickou partaj, byla by to podle ní velká chyba. No, jak pro koho.

Hnutí STAN svou předvolební kampaní parazituje na vládě, prohlásil poslanec Pavel Bělobrádek, bývalý předseda KDU-ČSL. Kdyby to podle něj dělaly stejně všechny koaliční strany, vláda by se rozpadla. Můžete mu věřit, lidovci s tím mají bohaté zkušenosti.

Po dlouhé době dal o sobě vědět poslanec ANO, Lubomír Metnar. Jak jinak, obul se do ministerstva obrany, kterému dříve velel. Tvrdí, že by mělo být okamžitě vyměněno oddělení komunikace úřadu. Ten ve čtvrtek na síti X popřál občanům krásné prožití velikonočních svátků, Metnara pobouřila fotografie vajec s maskáčovými motivy, která k němu byla připojená. Vajíčka v maskáčích jsou přitom tak sexy.

Prezident Petr Pavel popřál občanům k velikonočním svátkům z oblaků. Ač voják tělem i duší, nezvolil k relaxu stíhací letoun, nýbrž se proletěl malým letadlem a ve videu z kokpitu vzkazuje všem, aby „svátky strávili tak, jak to mají nejradši. Třeba s hlavou v oblacích.“ Každý podle svého gusta.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš relaxuje u moře, ale ani on na jarní svátky nezapomněl. Vznášeje se ve vlnách popřál voličům: „Klidné a spokojené Velikonoce v kruhu nejbližších, s rodinami a přáteli. Užijte si to!" A pak odplaval. Ne neodneslo ho moře, fakt odplaval.