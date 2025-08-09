Dalibor Martínek: Studenti jsou jako kobylky. Jejich invaze zdražuje nájmy ve velkých městech
Polovina srpna. Pro studenty vysokých škol, pro lajdáky, kteří v létě cestovali, a kašlali na to, kde budou během studijního roku bydlet, nyní nastávají horké chvilky. Hledají ubytování ve městě, kde mají nabrat vzdělání. Ale vše je přebráno. Budou si muset připlatit.
Mladí nyní, na poslední chvíli, shánějí ubytování ve městě, kde budou studovat. Koleje jsou plné, zbývají byty. Ideální je pro ně sdílení, každý jeden pokoj, dohromady to dáme. Naopak nájem garsoniéry pro jednoho se ve velkých českých městech pohybuje mezi dvanácti až dvaceti tisíci korunami.
Jako ideálnější se jeví spolubydlení. Na dračku jdou byty o dispozici 3 plus KK, které se jinak špatně prodávají, protože jsou drahé. A také se špatně pronajímají rodinám s dětmi, protože nájem je vysoký. Ale když se složí tři, čtyři studenti, hned to lépe funguje.
Realitní platformy předpokládají, že letos bude výrazně větší zájem studentů o prostornější byty s více neprůchozími pokoji. Každý student jednu místnost, jednu postel, a na rostoucí nájem se krásně všichni poskládají. Vyplývá to z průzkumu serveru Sreality.
Ne že by nájem platili přímo studenti ze svého. Většinou to platí jejich rodiče. Ale přeci jenom, je rozdíl, dát pět nebo sedm tisíc korun za lůžko v bytě, nebo stejnou částku zaplatit za postel na studentské koleji. A koleje jsou nyní již beznadějně plné.
Nájmy v Česku v druhém čtvrtletí meziročně zdražily o devět procent a proti prvnímu čtvrtletí o procento, v průměru tak činily 17 586 korun měsíčně. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz. V Praze či Brně se nájmy podle analýzy meziročně téměř nezměnily, případně u některých dispozic bytů klesly. Ve městech jako Ostrava, Plzeň či Olomouc nájmy naopak rostly. V mezičtvrtletním srovnání rostly ceny nájemného zhruba u poloviny dispozic.
Nájemné v Česku opět vzrostlo. Prahy a Brna se to výjimečně netýká
Reality
Nájmy v Česku v druhém čtvrtletí meziročně zdražily o devět procent a proti prvnímu čtvrtletí o procento, v průměru tak činily 17 586 korun měsíčně. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz. V Praze či Brně se nájmy podle analýzy meziročně téměř nezměnily, případně u některých dispozic bytů klesly. Ve městech jako Ostrava, Plzeň či Olomouc nájmy naopak rostly. V mezičtvrtletním srovnání rostly ceny nájemného zhruba u poloviny dispozic.
Spolubydlení má ještě jednu výhodu. Na rozdíl od kolejí vás nikdo nehlídá, kdy přijdete z pařby nebo koho si s sebou vedete. Máte volnost. Můžete se vracet na pokoj „po studiu“ v restauraci třeba ve tři v noci. A žádná vrátná vás neprudí.
Potíž je, že tento nával studentských kobylek zvyšuje nájemné i pro „normální“ nájemníky. Pro lidi, kteří v univerzitních městech léta bydlí, pracují tam. Majitelé bytů v Praze, v Brně, v Olomouci nebo v Plzni vnímají přetlak poptávky po krátkodobém, jednoletém ubytování. A šponují ceny. Výše nájmů roste rychleji než cena nových bytů, zhruba o deset procent ročně.
A to i pro dlouhodobé nájemníky, kteří jsou v tom „nevinně“. Studenti se majitelům prostě vyplatí víc než platící seriózní dlouholetý nájemník. Když nezaplatíte více, váš byt obsadí studenti.
Podle statistik vychází nejdráž pronájem garsoniér, v poměru ceny za metr. Proto jsou tak oblíbené vícepokojové byty ke sdílenému bydlení, a to jak v Praze a Brně, tak i v Plzni nebo v Olomouci. Nejlevněji lze takové bydlení pořídit v Ostravě, Opavě a v Ústí nad Labem. „Například v Brně či Hradci Králové mohou studenti pronájmem pokoje v bytě sdíleném s dalšími studenty ušetřit přibližně čtyři tisíce korun oproti pronájmu garsoniéry," tvrdí datový analytik portálu Sreality Štěpán Matějka.
Úřad práce hlásí nárůst nezaměstnanosti na 4,4 procenta. Zatímco počet uchazečů stoupá, volných míst ubylo. Průměrně na jedno místo připadá 3,4 uchazeče, ale v některých regionech je to i osmkrát víc.
Nezaměstnanost roste, firmy v létě méně nabírají a do evidence se hlásí absolventi
Money
Úřad práce hlásí nárůst nezaměstnanosti na 4,4 procenta. Zatímco počet uchazečů stoupá, volných míst ubylo. Průměrně na jedno místo připadá 3,4 uchazeče, ale v některých regionech je to i osmkrát víc.
Pronájem samostatných pokojů ve větších bytech v Praze v letošním druhém čtvrtletí meziročně zdražil o pět procent a v Brně o tři procenta. Ale ještě více v těchto dvou městech meziročně zdražily garsoniéry či malé byty. Kdo chce bydlet sám, musí víc platit. Studenti tlačí na pilu cen nájemního bydlení.
Všichni mají studenty rádi. Je to naše budoucnost. Ale hlavně, mladí bezhlavě utrácejí peníze svých rodičů. V knihovnách? Ne, v barech, kavárnách, pizzeriích. Tím způsobují rozvoj měst. Zároveň je však všichni nesnášejí. Napomáhají majitelům bytů tlačit ceny nájmů nahoru. Jak uvádí jeden majitel činžáku v Praze, který si nepřál být jmenován: Beru jenom studenty. Za rok jsou pryč, a případné dluhy uhradí jejich rodiče.