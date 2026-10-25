Vláda to na Staromáku schytává za změnu financování veřejnoprávních médií
Tisíce lidí zaplnily dnes odpoledne Staroměstské náměstí v Praze na demonstraci proti zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na stát. Demonstraci Ruce pryč od médií uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, který se vymezil i proti způsobu, jímž vládní poslanci návrh v sobotu ve 4:36 poslali do druhého čtení. Předseda spolku Mikuláš Minář vyzval v úvodu shromáždění premiéra Andreje Babiše (ANO) a další politiky vládní koalice, aby návrh zákona stáhli a přestali demontovat demokratické pilíře společnosti. Vyzval ho také k veřejné diskusi. Zároveň oznámil další shromáždění na 15. listopadu na Letenské pláni.
Minář v úvodu před zaplněným náměstím řekl, že způsobem prosazení návrhu do prvního čtení časně ráno to vládní koalice přehnala. Z pódia se obracel přímo na premiéra a řekl, že Babišovi ani dalším předním politikům vládní koalice, ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé) a šéfovi Sněmovny a SPD Tomiovi Okamurovi, nikdo neuvěří čistotě úmyslu.
„Ve 4:36 bez náležité diskuse se opravdu neschvalují zásadní zákony … Ve 4:36 dělají rozhodnutí mafiánské klany či sovětské politbyro,“ prohlásil Minář v narážce na časnou ranní dobu schválení novely v prvním čtení. Dodal, že ve 4:36 chodí zloději a chodilo i gestapo a Státní bezpečnost (StB).
Protestující zaplnili i části ulic vedoucích na Staroměstské náměstí a stále přicházejí další. Policie proto přehradila vstup na náměstí z Celetné i z Melantrichovy ulice, těmi lze nyní jen odcházet. Auta neprojedou Pařížskou ulicí. Podle zjištění ČTK na místě je na demonstraci výrazně více lidí než na protestu Milionu chvilek 28. září, který měl vybízet k účasti u voleb a proti hlasování pro populisty a extremisty.
Z boje o Českou televizi a potažmo rozhlas se stala otevřená válka mezi koalicí a opozicí. Jedni mluví o neškodné změně způsobu financování, druzí o demontáži demokracie. Zůstává záhadou, proč se vláda věnuje zrovna televizi, fungujícímu mechanismu. Nabízí se jediné vysvětlení.
Cílem není zlepšit hospodaření ČT. Cílem je ji uškrtit
Názory
Z boje o Českou televizi a potažmo rozhlas se stala otevřená válka mezi koalicí a opozicí. Jedni mluví o neškodné změně způsobu financování, druzí o demontáži demokracie. Zůstává záhadou, proč se vláda věnuje zrovna televizi, fungujícímu mechanismu. Nabízí se jediné vysvětlení.
Lidé si na pokyn Milionu chvilek přinesli večerníčkovské čepice z novin jako symbol podpory nezávislosti médií. Nad hlavami demonstrujících jsou vlajky a transparenty zejména s nápisy „Média nedáme“, objevily se ale i nápisy „Severní Morava je tady, ruce pryč od médií“ nebo požadující odstoupení Babiše. Protestující také opakovaně skandovali „Máme toho dost“, „Demisi“ nebo „Média nedáme!“
Podpořit veřejnoprávní média dorazili lidé už v sobotu do centra Brna. Přišlo jich zhruba čtyři tisíce. Menší demonstrace byly i v Liberci a v Českých Budějovicích.
Návrh novely, který předpokládá zrušení poplatků pro ČT a ČRo a jejich financování ze státního rozpočtu, nakonec Sněmovna po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu ve 4:36. Opozice zamítnutí návrhu ani vrácení vládě k přepracování neprosadila. Chce proti němu bojovat v dalším legislativním procesu. Návrh také výrazně krátí rozpočet obou veřejnoprávních médií proti současnému stavu.