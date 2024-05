Změna po 30 letech. Daňový informační systém přebere firma Eviden

Finanční správa po více než 30 letech mění provozovatele automatizovaného daňového informačního systému (ADIS). Zakázku na jeho provoz, údržbu a rozvoj vyhrála firma Eviden, součást francouzské skupiny Atos. Uspěla s cenou 1,8 miliardy korun, píšou Hospodářské noviny. Podle nich firma nabídla provoz téměř o polovinu levněji, než kolik si účtoval dlouholetý dodavatel IBM. Převzetí systému je podle deníku naplánováno na začátek července.

„Součinnost stávajícího dodavatele je smluvně zajištěna a v současnosti probíhají intenzivní jednání s novým dodavatelem s cílem zajistit plynulost předání a bezproblémový chod ADIS po 1. červenci,“ uvedl mluvčí Finanční správy Tomáš Weiss.

Do soutěže, která trvala od loňského února, se podle informací HN přihlásili dva uchazeči, vedle Evidenu, který uspěl s cenou 1,8 miliardy korun, to byla ještě společnost O2 IT Services se svými subdodavateli s cenou 3,3 miliardy korun. List zmiňuje, že společnost O2 počítala s IBM jako se subdodavatelem, obě firmy na systému spolupracovaly od roku 2020.

Finanční správa loni v listopadu vybrala Eviden, ale druhý zájemce rozhodnutí napadl u antimonopolního úřadu, odkazoval na příliš nízkou cenu. Podle listu úřad letos koncem dubna stížnost definitivně zamítl a o několik dní později správa uzavřela smlouvu s firmou Eviden. „Dosud platilo GFŘ (Generální finanční ředitelství) za služby provozu, údržby a vývoje ADIS vyšší stovky milionů korun ročně - mezi lety 2020 a 2022 to bylo kolem 700 milionů ročně, nově by to mělo být 400,“ píšou HN.

Poslední čtyři roky ADIS oficiálně provozovala společnost O2 IT Services. Stát se totiž v roce 2018 s IBM domluvil, že mu firma předá veškerá práva k systému výměnou za to, že se ještě čtyři roky bude na zakázce podílet jako garant provozu. Stalo se tak poté, co závislost na jednom dodavateli a opakované zakázky pro IBM v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění, tedy prakticky bez soutěže, kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad i antimonopolní úřad. Celkem stát za dobu existence ADIS zaplatil společnosti IBM za její služby téměř deset miliard korun, napsaly HN.

Finanční správa plánuje systém nahradit. Do tendru na první etapu Nového daňového informačního systému (nDIS) se přihlásily tři firmy, sdělil v minulém týdnu mluvčí Finanční správy. Jednotlivé uchazeče v současné fázi výběru nechtěla správa zveřejnit. „Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi tři žádosti o účast, které nyní bude posuzovat výběrová komise včetně kvalifikačních požadavků. Na základě tohoto posouzení vyzveme již jen kvalifikované uchazeče k podání předběžných nabídek,“ uvedl Weiss.

Systém ADIS podle dřívějšího vyjádření generální ředitelky Finanční správy Simony Hornochové neodpovídá současným požadavkům na správu daně. Je rozdělený do 14 oddělených krajských databází, které není možné propojit. Systém také vyžaduje od úředníků, aby údaje v něm ručně přepisovali.