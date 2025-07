Z Liberce na Ukrajinu. Kraj pošle na frontu vyřazené sanitky

Pět vyřazených sanitek z Libereckého kraje bude nově sloužit na Ukrajině, kde pomohou s přepravou zraněných vojáků i civilistů. Jeden z vozů poputuje do Chersonské oblasti, kde se sanitky stávají cílem ruských útoků. Převoz zajistí organizace Post Bellum.

Pět mercedesů ve středu na libereckém letišti převzali zástupci organizace Post Bellum, která jejich přepravu zajistí. Je to skutečně velká podpora, jedna z těch sanitek půjde do Chersonské oblasti, kde se sanitky staly i cílem ruských útoků, proto je tam takových vozů minimum, řekl novinářům předseda správní rady Post Bellum Martin Kroupa.

„Když jsem tam byl naposledy před několika měsíci, tak nás o to (sanitky) moc žádali představitelé z oblastní nemocnice. Je to aktuálně jedna z největších potřeb, protože zraněné vozí v podstatě v civilních autech. Sanitky se stávají cílem ruských dronových útoků, je to způsob teroru, ke kterému se uchyluje Ruská federace už dlouho,“ doplnil Kroupa. Sanitka je tak podle něj pro tamní obyvatele zásadní pomocí, v oblasti navzdory válce a každodennímu ostřelování stále žijí desetitisíce lidí.

Pět vozů v celkové hodnotě bezmála 1,4 milionu korun vyřadila Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje při pravidelné obměně vozového parku, nahradily je už vozy nové. Z letiště dnes sanitky zamířily na diagnostiku do servisu, čekají je úpravy, než by měly zřejmě v září vyrazit po vlastní ose na Ukrajinu. „Máme vybrané také nemocnice v Charkovské a Záporožské oblasti, tuto věc úzce koordinujeme s ukrajinským velvyslanectvím, kde se ještě ladí poslední detaily. Ve hře je ještě třeba Sumská oblast,“ dodal Kroupa.

Sanity pro Ukrajinu nejsou první pomocí, kterou tam od začátku války Liberecký kraj poslal, většina pomoci směřovala do partnerské Vinnycké oblasti. Na účet partnerského regionu poslal kraj bezprostředně po začátku ruské invaze milion eur, v přepočtu přes 25 milionů korun, postupně přidal další pomoc, finanční i materiální, naposledy v březnu. Podpora se tak už přiblížila 40 milionům korun.

„Já jsem byl na Ukrajině před dvěma týdny. Byli jsme se ve Vinnyci podívat na projekty, které naše partnerská oblast financuje z prostředků Libereckého kraje. Musím říct, že když člověk vidí uprchlíky a běžence, a my jsme byli v domově pro seniory, takže vysokého věku, kteří jsou z východní Ukrajiny, tak to je silný zážitek. Jsem rád za každého, kdo Ukrajinu podporuje, a jsem rád, že ji dlouhodobě podporuje i Liberecký kraj,“ dodal hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

