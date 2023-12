Týden tradera: Na trzích zavládl klid, vodu čeřili hlavně OPEC+, Němci a Shein

Klidnější vánoční sezona je za rohem a je to znát i na trzích. Událostí týdne bylo bezesporu zasedání členů kartelu OPEC+, to mělo rozhodnout o nastavení těžebních limitů ropy pro rok 2024. Tématem na trzích bylo rovněž Německo, které se dostalo do významné rozpočtové krize. Hlavní americký index S&P 500 se pohyboval opět v rozpětí 4500 až 4600 bodů.

Producenti ropy v rámci OPEC+ se pravděpodobně dohodnou na snížení těžby o nejméně milion barelů denně na začátku příštího roku. A to díky zejména Saúdské Arábii, která dobrovolně přistoupila k dalšímu snížení. Možná se tak jedná o růstový impulz pro cenu černého zlata na trzích, které v poslední době setrvávalo v pohybu do strany.

Nejvýznamnější obchodní partner Česka se již delší dobu nachází v ekonomických potížích. Německo se od poloviny listopadu potýká s rozpočtovou krizí po výroku tamního ústavního soudu. Ústavní soud v Karlsruhe zakázal vládě převod 60 miliard euro do klimatického a transformačního fondu (KTF), což vyvolalo krizi.

Převod prostředků do KTF zablokoval ústavní soud z důvodu neúčelnosti – tyto prostředky byly původně určeny na zmírnění dopadů pandemie, nikoli na zvýšené výdaje na zelené investice se záměrem posílit konkurenceschopnost ekonomiky. Výhled německé ekonomiky pro rok 2024 tedy zůstává spíše problematický, očekával bych pokračující stagnaci ekonomiky a mírný růst nezaměstnanosti.

Čínský gigant v oblasti rychlé módy Shein usiluje o vstup na burzu v USA. Společnost založil čínský podnikatel Chris Xu a během deseti let od svého vzniku dosáhla dle ocenění z dubna 2022 ve výši 100 miliard dolarů, což je hodnota vyšší než hodnota vlastníka Zary, společností Inditex a H&M, dohromady. V roce 2022 byla společnost Shein třetím nejhodnotnějším startupem na světě. Toto IPO by tedy mohlo být pro většinu investorů velmi zajímavé, rizikem je odklon lidí od segmentu „fast fashion“ a přesun k udržitelné módě.