Stát letos vyplatil v příspěvcích na bydlení téměř deset miliard

Na příspěvcích na bydlení vyplatily úřady práce letos v prvním pololetí 9,88 miliardy korun. Je to o pětinu víc než před rokem a téměř třikrát víc než před třemi lety.

Peníze od státu na pokrytí nákladů na byt či jiné ubytování dostalo v červnu 281 200 domácností. Meziročně jich přibylo o pět procent a za tři roky zhruba o tři čtvrtiny. Počet příjemců v pololetí je letos nejvyšší od roku 2012, kdy ministerstvo práce údaje začalo zveřejňovat. Nejvyšší jsou za tu dobu také výdaje za první půlrok. Vyplývá to z resortních měsíčních zpráv o vyplácených dávkách.

Příspěvek na bydlení mohou získat domácnosti, které za bydlení utratí přes 30 procent svého čistého příjmu. Stát jim přispěje na náklady, ale nejvýš do stanovených normativních stropů podle velikosti bydliště a počtu osob v rodině. Ministerstvo práce chystá dávkovou reformu. Od července příštího roku by příspěvek na bydlení a další tři podpory měla nahradit jediná dávka. Její výše se má odstupňovat podle příjmu a pracovní aktivity. Pro nárok na pomoc od státu se má posuzovat i majetek. Částka na bydlení by měla být dál pro ty, kteří za ně dávají přes 30 procent příjmu. Vypočítávat by se nově měla z normativních nájmů a paušálu na energie.

V červnu úřady práce vyplatily 281 200 příspěvků za 1,72 miliardy korun. Počet dávek meziročně vzrostl o pět procent. Před rokem v červnu dostalo 267 300 domácností 1,64 miliardy korun. Výdaje za první pololetí se meziročně zvedly z 8,18 na 9,88 miliardy korun, tedy o pětinu. Ve srovnání s prvním předloňským půlrokem je letošní suma vyšší 2,6krát. Za prvních šest měsíců roku 2022 činila 3,83 miliardy korun. V červnu tehdy stát přispěl na bydlení 177 400 jednotlivcům a rodinám. Za poslední dva roky tak příjemců přibylo o tři pětiny.

Počet vyplacených příspěvků v jednotlivých měsících kolísá. Zatím nejvyšší byl letos v březnu, dosáhl 285 300. V červnu 2012 peníze od státu dostalo 175 500 příjemců. Červnový počet v letech po tehdejší krizi rostl do roku 2015, kdy úřady poskytly 246 400 příspěvků. Za konjunktury a za covidu pak dávek ubývalo. Nejméně jich bylo v červnu 2021, tedy krátce před tehdejším zdražováním po konci společnosti Bohemia Energy a dalších dodavatelů. Pomoc od státu obdrželo 163 400 příjemců. Nejnižší tehdy byly i pololetní výdaje, činily 3,47 miliardy korun. Za poslední tři roky se tak zvedly víc než 2,8krát a počet poskytnutých podpor vzrostl o 72 procent.

Za růstem počtu příjemců a výdajů bylo vedle prudkého růstu cen energií i pomalé navyšování výdělků, úprava dávek či snadnější vyřizování. Vláda změnila a posunula normativy, takže se příspěvky zvedly, a to hlavně malým domácnostem. Podporu je možné získat i do podnájmů či rekreačních objektů. Zmírnily se podmínky pro žadatele v Praze. Dřív je muselo bydlení stát nejméně 35 procent příjmu, teď je hranice na 30 procentech jako pro ostatní. Žádosti se zjednodušily a je možné je od léta 2022 podávat on-line přes portál Jenda.