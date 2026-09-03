Nízký spread je jen vstupenka. O výsledku obchodního účtu rozhoduje, co přijde po kliknutí
Rozdíl mezi průměrným a prvotřídním obchodním účtem se v klidném trhu neprojeví. Ukáže se ve chvíli, kdy Fed nebo ECB překvapí trh a o výsledku celého měsíce za ne rozhodovat kvalita plnění příkazů.
Pokud vybíráte brokera pro aktivní obchodování forexu a CFD, znáte ten pocit: srovnávací tabulky vypadají skoro identicky, spready se liší o desetiny pipu a každý web tvrdí, že je férový. Jenže parametry, které skuteně ovlivňují vaši dlouhodobou křivku kapitálu, se v marketingové komunikaci obvykle nevyskytují. Dají se ale ověřit a stojí za to to udělat dřív, než převedete první vklad.
Český trader vybírá jinak než před deseti lety
Trh se za poslední dekádu profesionalizoval. Retailoví obchodníci v Česku dnes běžně pracují s automatizovanými systémy, obchodují indexové i komoditní CFD a mají odžito, jak se chová platforma ve chvíli vydání klíčového makro čísla.
Zároveň platí přísnější evropský rámec: podle intervence ESMA, kterou převzaly národní regulátoři, je páka pro retailové klienty zastropovaná na 1:30 u hlavních měnových párů a 1:20 u akciových indexů. Poskytovatelé musí povinně zveřejňovat podíl ztrátových retailových účtů – ten se běžně pohybuje mezi 70 a 80 procenty.
Výsledkem je paradox. Regulace srovnala nabídku natolik, že se broker na papíře od brokera skoro neliší. Rozdíly se přesunuly do oblastí, které tabulka neukáže.
To podstatné v porovnáva i nenajdete
Spread je cena, kterou vidíte předem. Skluz je cena, kterou zjistíte až zpětně. To u aktivního obchodníka s vyšší frekvencí obchodů bývá nákladovou položkou, která inzerovaný spread hravě přebije.
Podobně to platí pro omezení obchodních stylů. Řada poskytovatelů formálně scalping ani algoritmické obchodování nezakazuje, ale v praxi ho brzdí minimálním odstupem příkazů, pomalejším plněním nebo tichou reklasifikací účtu.
Ziskový klient je pro dealing desk náklad, nikoli reference. To je klíčový rozdíl mezi modelem, kde broker stojí proti vám, a modelem STP/ECN, kde vaše příkazy putují k poskytovatelům likvidity.
Co si tedy před otevřením účtu ověřit?
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Model exekuce a technologie: Ptejte se, kde fyzicky stojí obchodní servery. Umístění v londýnském datacentru LD4 Equinix, kde sídlí většina mezibankovní likvidity, je měřitelnou výhodou oproti serveru kdesi v cloudu. Vyžádejte si podíl obchodů plněných s nulovým nebo pozitivním skluzem. Kdo takové číslo nezveřejňuje, obvykle k tomu má důvod.
Regulace a ochrana vkladů: Licence není formalita. Ověřte si číslo licence přímo v rejstříku regulátora – u kyperského CySEC, u ČNB nebo NBS. Klíčová je segregace klientských prostředků a příslušnost ke kompenzanímu fondu investorů. Prověřte také, kde jsou peníze fyzicky uloženy.
Prostor pro váš styl: Scalping, hedging a EA bez limitů na zadávání příkazů. Minimální pozice 0,01 lotu. Pokud obchodujete DAX nebo S&P 500, prověřte si spread, swapy a páku konkrétně pro tyto instrumenty. U indexů bývají podmínky jiné než u hlavních měnových párů.
Lidé za znakou: Rozdíl mezi account managerem, který sám obchoduje, a call centrem se pozná při první reklamaci plnění. Podívejte se, kdo firmu vede a zda tým z tradingu skuteně vzešel.
Rozhodujte se podle ověřitelných dat
Žádný broker z vás neudělá ziskového obchodníka. To je práce vaší strategie, risk managementu a disciplíny. Kvalitní protistrana ale dokáže odstranit tření, které vaši strategii zbyteně sráží, a právě tam se rozhoduje, jestli váš edge přežije reálné náklady.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.