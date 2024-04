Prázdniny se prodraží. Rodiče zaplatí až deset tisíc korun

Třetina rodičů očekává, že si letos za prázdniny připlatí. Každý pátý počítá s účtem vyšším než 10.000 korun za jedno dítě. Vyplývá to z průzkumu poskytovatele půjček Provident Financial. Společnost ho uskutečnila počátkem dubna ve spolupráci s agenturou Ipsos mezi téměř 600 respondentů. Polovina dětí podle něj vyrazí na tábor a většina nepřijde ani o prázdniny u prarodičů.

Loni převládaly příměstské tábory nad pobytovými, letos je to naopak. Pobytový tábor si letos užije 48 procent dětí ve věku čtyři roky a více. Na příměstský tábor vyrazí 43 procent dětí. Na dovolenou, ovšem bez doprovodu rodičů, ať s příbuznými, širší rodinou či přáteli, letos vyjede 42 procent dětí. Téměř třetina dětí o prázdninách navštíví nějaký kurz či workshop. Z neplacených aktivit dominuje léto u prarodičů či dalších příbuzných. To, alespoň v nějaké části prázdnin, letos čeká na 81 procent dětí starších čtyř let.

Pomohou i firmy

Zatímco polovina rodičů chce zůstat na stejné částce jako loni, třetina letos počítá s vyšším účtem. "Náklady na dětské aktivity, tábory, kroužky, rok od roku narůstají, a tak není divu, že i letos část rodičů počítá s vyšším účtem. Třetina přitom očekává náklady za jedno dítě v rozmezí 5 až 10 tisíc korun. Pětina rodičů dokonce uvedla, že za prázdniny jednoho dítěte utratí přes 10.000 korun," uvedl analytik Provident Financial Petr Javůrek.

I přes pokračující zdražování rodiče situaci vesměs finančně zvládají. Drtivá většina rodičů, 85 procent, náklady na letní aktivity dětí pokryje z vlastních zdrojů. Čtvrtině pomůže rodina. Významnou pomocí, obzvláště pro rodiny v tíživé situaci, mohou být také nejrůznější příspěvky, které poskytují pojišťovny, městské části či zaměstnavatelé. Podle průzkumu při placení letních aktivit s takovou pomocí počítá 17 procent rodičů.

Občanská poradna Respondeo se setkává s tím, že zejména pro samoživitele, rodiče s nízkými příjmy nebo rodiče bez výživného je problém zajistit volnočasové aktivity pro děti. Někdy také vyjadřují nespokojenost nad tím, že nejsou schopni dětem tyto aktivity zaplatit. "Často ale spíš nevědí o možnostech, jak si v tomto směru finančně trochu ulevit,“ upozornila vedoucí poradny Hedvika Stuchlíková. V rámci služby pro rodiny s klienty často řeší například tábory pro děti, kdy jim pomáhá se žádostmi do nadací, zdravotních pojišťoven, případně žádostí o slevu přímo u provozovatele aktivit.

