Praha sloučí nemocnice Motol a Na Homolce, uspořit to může zhruba miliardu ročně
Dnes oznámené sloučení Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice Na Homolce může prodloužit čekací lhůty pro pacienty, přičemž úspora nákladů není jistá. Vyplývá to z akademických studií, které se zabývaly zkoumáním dopadu sloučení nemocnic v různých evropských zemích i v USA. Pokud by se úspora dostavila, jak naznačuje dosavadní česká zkušenost, mohla by dosahovat jedné miliardy korun ročně.
Například studie zveřejněná v nejnovějším vydání odborného časopisu Journal of Economic Behavior & Organization, vycházející z britských dat, shledává, že sloučení nemocnic obecně vede k růstu čekací doby pro pacienty. Snížení čekací doby lze vysledovat pouze v případě nemocničních zařízení, která jsou zřetelněji orientována na dosahování finančního zisku. Což by ale nebyl případ zmíněných českých zařízení.
Sloučení nemocnic obecně vede k nárůstu čekací doby také podle studie vycházející z nizozemských dat.
Prodloužení čekací doby přitom nemusí být v případě sloučení zmíněných pražských nemocnic vyváženo úsporami. Mezinárodní studie v tomto směru totiž dospívají k nejednoznačným výsledkům.
Ovšem ryze česká zkušenost na možnost úspory ukazuje. Studie „The Reducing Hospital Costs through Horizontal Integration“ z roku 2018, stavějící výhradně na českých datech, dospívá k závěru, že integrace tuzemských nemocnic v průměru vedla k úspoře 4,6 procenta nákladů na léčbu pacientů.
Fakultní nemocnice Motol v loňském roce vykázala náklady ve výši 17,3 miliardy korun. Nemocnice Na Homolce hospodařila s náklady 4,6 miliardy korun. Pokud by se sloučením podařilo dosáhnout celkové úspory 4,6 procenta, úspora sloučeného celku by v dnešních cenách činila zhruba jednu miliardu korun.
Úspor ve slučování dvou pražských, takřka „sousedících“ nemocnic, by mělo být dosaženo eliminací duplicit v provozních a administrativních oblastech, aniž by došlo k výraznějšímu poklesu početního stavu personálu. Nákupy a provoz vzniklého sloučeného nemocničního komplexu by měly být výhodnější díky úsporám z rozsahu.
Plný efekt se ale nedostaví hned, nýbrž po jednom až dvou letech od zahájení procesu integrace, neboť může být třeba počátečních investic, například do integrace IT systémů.
