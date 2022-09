Portrét nového krále se na mincích a bankovkách neobjeví příliš brzy

Během sedmdesátileté vlády Alžběty II. se její obličej stal jedním z těch nejznámějších po celém světě. Z velké části díky jeho zobrazení na mincích a bankovkách kterými se platí ve třech desítkách zemí. Nový král, Karel III., se svého obličeje na platidlech dočká také, ale nebude to přes noc.

Hned tak to nebude

V době smrti královny Alžběty II. zdobila její tvář měny 33 zemí. Díky dědictví kolonialismu britského impéria nebyl nikdy portrét nikoho jiného tak rozšířený na různých bankovkách a mincích po celém světě. Jen ve Spojeném království je v současné době v oběhu 29 miliard mincí a 4,7 milionu bankovek s podobiznou zesnulé královny. Během 70 let, které strávila na trůnu, bylo postupně jen pro využití na mincích vyrobeno pět různých portrétů.

Vzhledem k tomu, že Velká Británie je nyní uprostřed státního smutku, příprav státního pohřbu je nepravděpodobné, že by ražba nových mincí a tisk nových bankovek zabíraly přední místa v hierarchii priorit. Proces přetisku bankovek a předělání mincí s tváří krále Karla III. bude pravděpodobně postupný. Koneckonců královnin portrét se na britských bankovkách začal objevovat až v roce 1960, na trůn přitom nastoupila již v roce 1952. Neexistuje žádný formální proces pro to, co se má udělat, když je dojde ke změně na britském trůně.

Staré zůstávají v platnosti

Alžběta II. byla prvním panovníkem, který se objevil na britských bankovkách. Tváře panovníků se na mincích ale objevovali již od vlády Jakuba I. na počátku 17. století. Profil Karla III. by měl na mincích hledět vlevo, jeho matka se dívala vpravo. Jde o starý zvyk, kdy se směr profilu panovníka na mincích střídá. Jedinou výjimkou byl strýc zesnulé královny Eduard VIII., který vládl jen několik měsíců roku 1936 a vymínil si, že jeho portrét bude hledět vlevo. Není jasné, zda šla jen o revoltu proti zavedenému pravidlu anebo chtěl ukázat – podle něho – svoji lepší stranu, včetně jeho pěšinky.

„Vzhledem k mimořádně dlouhé vládě královny jen málokdo zažil změnu na trůně. V minulosti byly mince různých panovníků v oběhu desítky let, dokonce i staletí po jejich smrti,“ řekl deníku Washington Post Dominic Chorney, člen rady Britské numismatické společnosti. Vzhledem k chybějící zkušenosti se změnou panovníka přispěchala britská centrální banka (Bank of England) s ujištěním. Její guvernér Andrew Bailey ve čtvrtek vyjádřil královské rodině soustrast a ujistil veřejnost prohlášením, že současné bankovky s podobiznou Jejího Veličenstva královny budou i nadále zákonným platidlem. Centrální banka neuvedla, kdy plánuje zahájit proces obměny bankovek a mincí.

S největší pravděpodobností to bude pomalý proces, ve kterém jsou zaváděny nové mince a časem se vyřazují starší série. Někdo narozený ve Spojeném království v roce 2022 pravděpodobně dosáhne dospělosti, než nebudou v oběhu žádné mince nebo bankovky s podobiznou zesnulé královny.

Trable v koloniích

Velká Británie ale není zdaleka jedinou zemí, která čelí úkolu aktualizovat svou měnu tak, aby odrážela nového panovníka. Kanada zobrazuje na své dvacetidolarové bankovce královnu Alžbětu II. „Současná polymerová bankovka v hodnotě 20 dolarů zůstane v oběhu ještě řadu let,“ řekl pro CNN mluvčí Bank of Canada. „Neexistuje žádný legislativní požadavek na změnu designu v předepsané lhůtě, když se panovník změní.“

Všechny bývalé kolonie, země jako Austrálie, Nový Zéland, a dokonce i středoamerický stát Belize budou v nadcházejících letech a desetiletích čelit podobným logistickým výzvám. Ale i když jsou aktualizace měn nevyhnutelné, je nepravděpodobné, že obraz krále Karla III. bude z pohledu peněz tak všudypřítomný jako obraz jeho matky. Mnoho bývalých kolonií po léta volalo po distancování se od královské rodiny a používání hotovosti obecně klesá, protože mnoho finančních transakcí je digitalizováno.

Zatímco 62 procent všech plateb ve Spojeném království bylo v roce 2006 provedeno v hotovosti, předpovědi Yahoo Finance očekávají, že toto číslo do roku 2026 klesne na 21 procent. Studie britských teenagerů zjistila, že téměř polovina očekává, že v době, kdy dosáhnou dospělosti, nebudou při placení v restauraci nikdy používat hotovost.