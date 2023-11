Rošáda v Downing Street. Na politickou scénu se vrací expremiér Cameron

Novým šéfem britské diplomacie se stal bývalý premiér David Cameron. Do funkce ho v rámci výrazné obměny své vlády jmenoval ministerský předseda Rishi Sunak. Cameron se ministerského postu ujímá po Jamesovi Cleverlym, který se postavil do čela resortu vnitra poté, co z něj dnes Sunak odvolal Suellu Bravermanovou. Ta čelila kritice za ostrá slova vůči londýnské policii, že nedostatečně zasahuje proti účastníkům demonstrací na podporu Palestiny.

„Před námi je řada znepokojivých mezinárodních výzev, včetně války na Ukrajině a krize na Blízkém východě,” uvedl Cameron na síti X krátce po jmenování do funkce. Doufá, že jeho zkušenosti přispějí k tomu, že Sunakovi pomůže s řešením klíčových úkolů v zahraniční politice. „I když jsem v posledních sedmi letech nebyl v první linii politiky, doufám, že moje zkušenost - jako lídra konzervativců po 11 let a premiéra šest let - mi usnadní pomoc premiérovi při řešení těchto životně důležitých výzev,” napsal Cameron.

Zpravodajský server britské BBC označil Cameronův návrat do vlády za překvapivý. Tento politik vedl britský kabinet v letech 2010 až 2016 a na premiérskou funkci rezignoval poté, co v referendu o vystoupení Británie z Evropské unie zvítězili stoupenci brexitu. Podle BBC Sunak doufá, že jeho krok učiní vládu viditelnější a že změní politickou atmosféru.

Lipavský gratuloval

Z opozice však už zaznívá ostrá kritika vládní rošády. „David Cameron byl katastrofální premiér. Toto je poslední zoufalé zalapání po dechu vlády, která zcela postrádá talent a myšlenky. Uprostřed mezinárodní krize si Sunak vybral nevoleného zkrachovalce z minulosti, který před členy parlamentu ani nemůže skládat účty," napsal na X labouristický stínový ministr zahraničí David Lammy.

Cameronovi pogratuloval na sociální síti X český ministr zahraničí Jan Lipavský. Napsal, že se těší na prohlubovaní česko-britských vztahů a další obranu východního křídla; Británie i Česko jsou spojenci v NATO.

Ostrá slova bývalé ministryně

Dnešní personální změny britské vlády začaly odvoláním ministryně vnitra Bravermanové, jež byla v posledních dnech terčem kritiky kvůli svému ostrému útoku na londýnskou metropolitní policii. Ta je podle ní zaujatá a nedostatečně zasahuje proti účastníkům demonstrací na podporu Palestiny. Před několika dny Bravermanová v deníku The Times psala o „propalestinských davech” a obvinila policii, že při postupu na demonstracích uplatňuje „dvojitý standard” a toleruje, že demonstranti podporující Palestinu porušují zákon. Později vyšlo najevo, že Downing Street článek neschválila.

Cleverly krátce po vydání oficiálního potvrzení o jmenování do funkce ministra vnitra řekl, že jeho cíl „je jasný - chránit lidi v této zemi”.

Bravermanová působila jako ministryně vnitra ve vládě Liz Trussové od loňského září do října, z postu ale musela odejít kvůli tomu, že ze soukromého e-mailu v rozporu s předpisy poslala oficiální dokument. Do funkce ji ale o několik dnů později znovu jmenoval Sunak, který se postu britského ministerského předsedy ujal po rezignaci Trussové.

Budoucí šéfka konzervativců?

Agentura DPA o Bravermanové píše jako o nadějné kandidátce na šéfku britských konzervativců v případě, že strana v parlamentních volbách naplánovaných na příští rok prohraje. To se očekává, konzervativci v průzkumech za labouristy výrazně zaostávají. Objevují se spekulace, že kritikou na adresu londýnské policie a dalšími pravicově populistickými výroky si Bravermanová připravovala pozici jako kandidátka pravicového křídla Konzervativní strany.

