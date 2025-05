Novým generálním ředitelem SGEF se stane David Formánek

Společnost Société Générale Equipment Finance má nového generálního ředitele a jednatele společnosti. Od června se jím stane David Formánek. Ve funkci nahradí Reinholda Knödla, který po více než třiceti letech působení v leasingovém byznysu a mezinárodní skupině odchází do penze.

„David přináší do SGEFu hluboké znalosti firemního bankovnictví, zkušenosti s řízením obchodních týmů i strategickým vedením. Jsem přesvědčen, že pod jeho vedením bude SGEF dále posilovat svou roli lídra na českém trhu a pokračovat v rozvoji udržitelného financování,“ uvedl Reinhold Knödl, dosavadní generální ředitel SGEFu.

„SGEF je lídr nebankovního financování firem a společnost s výbornými výsledky a skvělým týmem. Naším cílem bude pokračovat v podpoře investic českých firem do moderních technologií, automatizace a udržitelných projektů, které jim pomáhají růst a inovovat,“ uvedl David Formánek, nastupující generální ředitel SGEFu.

David Formánek, Zdroj: SGEF, užito se svolením

David Formánek je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1993 až 2001 působil v pobočce Deutsche Bank AG v Praze. Do Komerční banky nastoupil v roce 2001, kde zastával řadu významných manažerských pozic – byl mimo jiné ředitelem Obchodní divize Praha, výkonným ředitelem pro lidské zdroje a v letech 2014 až 2018 generálním ředitelem a předsedou představenstva Modré pyramidy stavební spořitelny. Od srpna 2018 do června 2025 zastával pozici člena představenstva Komerční banky zodpovědným za oblast Corporate and Investment Banking.

Reinhold Knödl stál v čele společnosti od jejího zrodu pod značkou DB Leasing v roce 1996. Pod jeho vedením se firma stala se lídrem na trhu a rozvinula partnerskou spolupráci s výrobci a prodejci na lokální i mezinárodní úrovni. V posledních letech se SGEF zaměřil na digitální transformaci a podporu udržitelných projektů a rozšířil financování moderních technologií od předních dodavatelů.

Tržní podíl SGEFu v roce 2024 dosáhl 20 procent a objem nového financování rekordní výše 16,6 miliard korun, z čehož třetinu tvořily projekty v oblasti ESG.

