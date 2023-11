Ekonom Kovanda se stal terčem internetových podvodníků. Zneužívají jeho jméno a nabízejí falešné investice

Kampaň, která poškozuje jméno jednoho z nejcitovanějších českých ekonomů, probíhá zejména na sociální síti Telegram, podvodníci ale zneužívají také síť X (kdysi Twitter). Na podvod upozornil uživatel sítě, který se nenapálil, ale oznámil vše právě Lukáši Kovandovi, hlavnímu ekonomu Trinity Bank.

Nabídka falešných investic jsou jedním z nejčastějších podvodů v současnosti. Někteří internetoví podvodníci zneužívají vysoké inflace a nabízejí podezřele vysoké zhodnocení prostředků. Jiní pak zneužívají jména slavných investorů, miliardářů či ekonomů.

Přesně to se nyní stalo hlavnímu ekonomovi Trinity Bank Lukáši Kovandovi, jehož jméno i fotografii zneužívají podvodníci na sociální síti Telegram.

„Zkopírovali jeho profilovou fotku z Twitteru i jeho tweety automatizovaně přelévají do statusů na Telegramu. Takže když Lukáš Kovanda něco postne na Twitteru, automaticky se to objeví zde na telegramovém kanálu. To může pro potenciální oběť představovat zdroj ‚důvěryhodnosti‘,“ upozornil internetový odborník, jehož identitu redakce zná, ale po dohodě se ji rozhodla nezveřejnit. „Prostřednictvím tohoto účtu nabízejí jeho vlastním jménem investice na vinxmarkets.com,“ dodal odborník.

Podvod na Telegramu Telegram

Podvod na Telegramu Telegram

„Samozřejmě s tímto účtem nemám nic společného. Zvažujeme další kroky včetně možného podání trestného oznámení,“ reagoval na situaci Kovanda, který patří k nejcitovanějším českým ekonomům.

Zneužiti byli ČEZ i Kellner

Podle dostupných dat tento falešný telegramový účet funguje již několik měsíců a původně tam byly statusy ve španělštině. Ty jsou v tuto chvíli již smazány.

Internetové podvody spojené s „investicemi“ jsou v posledních letech na vzestupu stejně jako roste celé odvětví internetové kriminality. Podobně zneužita byla například společnost ČEZ, jejíž značka a vizuální identita byla zneužita před několika měsíci. Stejně tak podvodníci zneužívají například známé tváře, jako jsou Leoš Mareš či dnes již zesnulý Petr Kellner.

