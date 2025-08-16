Nový magazín právě vychází!

Barokní skvost, levitace nad vodou i světelná show. Kde najdeme nejzajímavější fontány světa

Fontána - Banpo Bridge Moonlight Rainbow, Jižní Korea
GI
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Ty nejslavnější fontány světa jsou velkolepá vodní díla, která dělají desítky let skvělou reklamu svým městům. Jejich celosvětovou proslulost často podpořily i nesmrtelné hollywoodské bijáky. Víte, kde je dnes nejvyšší fontána světa nebo ta největší či nejznámější?

Zábavná, osvěžující i ohromující vodní díla, která lákají ke shlédnutí velkolepé světelné show návštěvníky z celého světa. Takové jsou nejproslulejší fontány, které se díky své unikátnosti drží na předních příčkách Guinnessovy knihy rekordů. A nechybí mezi nimi ty nejvyšší, nejdelší, nejpodivnější, nejrozsáhlejší ani ty nejslavnější.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si nejslavnější fontány světa

Jet d'Eau, Ženeva, Švýcarsko - Fontána, která je viditelná i z výšky deseti kilometrů proslavila švýcarskou Ženevu. Do výšky 150 metrů je tu ze ženevského jezera dvěma čerpadly vystřikováno 500 litrů vody za vteřinu. Ve vzduchu se tak v jednom okamžiku ocitá přes sedm tisíc litrů vody. Prvotním záměrem, ale nebylo postavit fontánu, která by proslavila město Ženevu, ale jednalo se o tryskající vodu z bezpečnostního ventilu hydraulické sítě. Jet d'Eau, Ženeva, Švýcarsko - Na současné místo, kde se potkává řeka Rhône s jezerem se, ale Jet d´Eau dostal až o pár let později v rámci oslav 600 let Švýcarské konfederace. Už více jak 20 let je fontána v celoročním provozu a její tryskající proud vody je možné díky nasvícení pozorovat i ve večerních hodinách. Také tato fontána se objevila ve filmu a to v 60.letech 20.století v britském televizním seriálu The Champions. Nine Floating Fountains, Osaka, Japonsko Podivuhodnou devítku vznášejících se fontán navrhl pro světovou výstavu Expo 1970 v japonské Ósace slavný designér Isamu Noguči. Tématem tehdy byl Pokrok a harmonie pro lidstvo a Noguči ve spolupráci s se Shoji Sadaem dostal nabídku navrhnout fontány pro zrcadlový bazén architekta Kenzo Tangeho. 13 fotografií v galerii

Nejvyšší fontána

Řadu let si tak prvenství místa s nejvyšší fontánou světa držela například švýcarská Ženeva. Mohutný vodní proud její Jet d´Eau v jezeře je možné zahlédnout až v desetitisících metrech. Kdysi právě tato fontána oslnila krále Fahda ze Saúdské Arábie, který se rozhodl ve městě Džidda (Jeddah) vybudovat obdobný typ fontány, ale s mnohem vyšším proudem vody, aby získali prvenství právě oni. Švýcarských 150 metrů vodního proudu tak jeho fontána překonává jednou tolik.

Nejzvláštnější fontánou patrně bude pro změnu ta, kterou navrhl kdysi pro Expo 1970 v japonské Ósace slavný designér Isamu Noguči. Jeho devítka automatizovaných fontán s názvem Nine Floating Fountans levituje různými způsoby nad hladinou zrcadlového bazénu od architekta Kenzo Tangeho.

Nejslavnější fontána světa

Ve výčtu nejúchvatnějších fontán nemůže pochopitelně chybět ani nejfotografovanější římská barokní fontána di Trévi, která znázorňuje velkolepé sousoší boha moří Oceána řídícího kočár ve tvaru mušle tažený okřídlenými koňmi. Sousoší doplňuje útes a triumfální oblouk s reliéfy znázorňujícími výjevy z legend o prameni a viaduktu. Fontána je součástí dva tisíce let starého antického akvaduktu Vergine, který dosud funguje. O její výstavbu se v 18.století zasloužil papež Klement XII. Patrně nejvíce tuto římskou fontánu proslavily ale asi hollywoodské filmy jako Prázdniny v Římě z roku 1953 s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v hlavní roli anebo film Sladký život od Federica Felliniho.

Nejdelší a největší fontány

Nejdelší mostní fontánu pak najdeme v současnosti v Jižní Koreji. Na dvoupatrovém mostě zde tryská více než kilometr 380 fontánových trysek, které s pomocí deseti tisíců LED světel vytvářejí dokonalou, duhovou světelnou show.

Prostorově nejrozsáhlejší fontánou světa je podle Guinnessovy knihy rekordů aktuálně Palmová fontána v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. V roce 2020 ji zde na prostoru více jak sedmi tisíc metrů čtverečních dokončila společnost Nakheel. Světelná show Palmové fontány má znázorňovat harmonii Země a vesmíru.

