Pár vteřin a rekordmani šli k zemi. Stožáry v Liblicích už jsou minulostí
Dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače Liblice B, které téměř půl století držely titul nejvyšších staveb v Česku, šly k zemi. České Radiokomunikace je nechaly odstřelit poté, co pro ně nenašly další využití ani investora ochotného financovat opravy za nejméně 170 milionů korun.
Stožáry byly téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Přestože firma přesný termín demolice kvůli bezpečnosti předem nezveřejnila, odstřel sledovaly z okolí stovky lidí.
Pár vteřin a bylo hotovo
Obě konstrukce se po odpálení náloží krátce po 11. hodině zřítily na pole směrem ke Kolínu. Odstřeleny byly současně, protože se jejich kotevní lana vzájemně křížila.
Podle CRA mělo současné odpálení zabránit tomu, aby pád jednoho stožáru ovlivnil druhý. Nálože přerušily část kotevních lan, zatímco nejvyšší lana zůstala zachována, aby se konstrukce při pádu zlomily kontrolovaným způsobem.
Kvůli demolici policie dočasně zastavila provoz na silnici I/12 mezi Prahou a Kolínem.
Na rozebrání a odvoz ocelových konstrukcí je podle Pažouta v harmonogramu vyhrazeno 20 dní včetně rezervy na nepříznivé počasí. „Demolice má podle stavebního povolení několik etap a tohle je etapa, kdy se likviduje jenom ta ocelová konstrukce,“ řekl specialista správy nemovitostí CRA Václav Pažout. O dalším postupu u zbývajících součástí zařízení, včetně kotevních bloků, budou CRA jednat také s vlastníky dotčených pozemků.
Praha má podle šéfa Penta Real Estate Rudolfa Vacka obrovský prostor pro další výstavbu přímo uvnitř města. Největší potenciál vidí v brownfieldech, kde by se podle odhadů vešla plocha odpovídající celému Brnu, a také ve vyšší zástavbě v místech s dobrou dopravní dostupností. Metropole se podle něj musí přestat rozrůstat do okolní krajiny a lépe využívat území, která už má.
Vacek: Na pražské brownfieldy by se vešlo celé Brno. Bez výškové výstavby se Praha nehne
Reality
Praha má podle šéfa Penta Real Estate Rudolfa Vacka obrovský prostor pro další výstavbu přímo uvnitř města. Největší potenciál vidí v brownfieldech, kde by se podle odhadů vešla plocha odpovídající celému Brnu, a také ve vyšší zástavbě v místech s dobrou dopravní dostupností. Metropole se podle něj musí přestat rozrůstat do okolní krajiny a lépe využívat území, která už má.
Opravy by stály nejméně 170 milionů
CRA se ještě v létě pokusily stožáry prodat. Nabízely nejen samotné konstrukce, ale také kotevní systém, výtahy a anténní domek. O koupi projevili zájem dva zájemci, žádný z nich ale podle firmy nedoložil dostatečné financování.
Nezbytné opravy by podle dřívějšího odhadu vyšly nejméně na 170 milionů korun. Největší položku, zhruba 120 milionů korun, by představovala výměna kotvicích lan. Další desítky milionů by spolkla obnova protikorozní ochrany a modernizace výtahů.
Divíte se, že na vás samoobslužná pokladna v obchodě sama zavolala prodavače? Důvod je jednoduchý: chcete si koupit láhev vína a někdo musí ověřit, že už vám bylo 18 let. Jak by to šlo udělat jinak, v rozhovoru vysvětluje Marek Růžička, výkonný ředitel společnosti Bankovní identita.
Šéf Bankovní identity Růžička: Stát neumí s občany dostatečně komunikovat
Money
Divíte se, že na vás samoobslužná pokladna v obchodě sama zavolala prodavače? Důvod je jednoduchý: chcete si koupit láhev vína a někdo musí ověřit, že už vám bylo 18 let. Jak by to šlo udělat jinak, v rozhovoru vysvětluje Marek Růžička, výkonný ředitel společnosti Bankovní identita.
Vysílač už neměl využití
Liblice B byly uvedeny do provozu v prosinci 1976. Český rozhlas z nich ukončil středovlnné vysílání na konci roku 2021. Od října 2023 do března 2025 zařízení využívalo Country Radio, poté zůstalo bez dalšího vysílacího využití.
Na rozebrání a odvoz ocelových konstrukcí mají CRA podle harmonogramu vyhrazeno 20 dní.
Novým rekordmanem je Krašov
Po odstranění liblických stožárů se nejvyšší stavbou v Česku stal televizní a rozhlasový vysílač Krašov na Plzeňsku. Měří 347,5 metru. Původní stožár v Krašově byl postaven na přelomu 50. a 60. let. V srpnu 1968 jej vážně poškodila sovětská okupační armáda, později proto vznikla nová konstrukce.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.