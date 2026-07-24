Nolan vrací Čechy do kin. Večer ve dvou stojí klidně tisícovku
Nová Odyssea Christophera Nolana ukazuje, že Češi na kina nezanevřeli. Potřebují ale dostatečně silný důvod, aby opustili pohodlí obývacího pokoje. Během prvního víkendu vidělo film 110 tisíc diváků, kteří za vstupenky zaplatili 25,4 milionu korun.
Odyssea je přesně tím druhem snímku, na který dnešní kina stále více spoléhají. Jde o velkou událost určenou pro obří plátno, kvalitní zvuk a dražší prémiové formáty.
U běžného filmu mohou diváci počkat, až se objeví na některé ze streamovacích služeb. Christopher Nolan jim naopak neprodává jen příběh, ale také přesvědčení, že jej musí vidět právě v kině.
Odyssea překonala i Oppenheimera
Odyssea během premiérového víkendu v Česku překonala také Nolanova Oppenheimera, jehož uvedení provázel fenomén Barbenheimer. Souběžná premiéra s filmem Barbie tehdy vyvolala mimořádný zájem na sociálních sítích a přiměla část publika pojmout oba snímky jako dvojprogram.
Komiksový hrdina, zloději pronikající do lidských snů, fyzikové, vojáci i antický král. Christopher Nolan dokáže z téměř jakéhokoli námětu udělat globální filmovou událost. Jeho snímky mají rozpočty, hvězdné obsazení a marketing největších hollywoodských spektáklů, současně však pracují s nelineárním časem, morální nejednoznačností a technologiemi posouvajícími možnosti kinematografie. Nolan nestírá hranici mezi uměním a komercí kompromisem. Přiměl Hollywood, aby financoval jeho posedlosti.
Christopher Nolan: Nejnepravděpodobnější král Hollywoodu
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Komiksový hrdina, zloději pronikající do lidských snů, fyzikové, vojáci i antický král. Christopher Nolan dokáže z téměř jakéhokoli námětu udělat globální filmovou událost. Jeho snímky mají rozpočty, hvězdné obsazení a marketing největších hollywoodských spektáklů, současně však pracují s nelineárním časem, morální nejednoznačností a technologiemi posouvajícími možnosti kinematografie. Nolan nestírá hranici mezi uměním a komercí kompromisem. Přiměl Hollywood, aby financoval jeho posedlosti.
Marketingově vděčný je rovněž návrat Matta Damona. Hollywood se totiž už téměř tři desetiletí opakovaně snaží dostat jeho filmové postavy domů.
Ve filmu Zachraňte vojína Ryana pro něj vyslal vojenskou jednotku, v Interstellaru uvízl na ledové planetě a v Marťanovi na Marsu. Nyní se jako Odysseus vrací z Tróje na rodnou Ithaku.
Čtyři zmíněné filmy měly dohromady produkční rozpočet bezmála 600 milionů dolarů, tedy přibližně 12,7 miliardy korun. Jde samozřejmě o nadsázku, Odyssea však tento dlouholetý internetový vtip znovu oživila.
Kina zachraňují velké filmové události
Silný start jednoho snímku ale nemění dlouhodobý vývoj českého trhu. V roce 2025 prodala kina 12,6 milionu vstupenek, meziročně o 3,3 procenta méně.
Tržby přesto mírně vzrostly, protože průměrná cena lístku se zvýšila na téměř 180 korun. Stejný vývoj pokračoval také v první polovině letošního roku. Do kin opět přišlo o něco méně lidí, zatímco průměrné vstupné překročilo 186 korun.
Tržby ze vstupného tak zatím drží vyšší cena lístku, nikoli rostoucí návštěvnost.
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Filmový večer ve dvou vyjde na tisíc korun
Celotržní průměr zahrnuje také levnější kina a zlevněné vstupenky. Ve velkých multikinech běžný lístek pro dospělého zpravidla stojí více než 220 korun a může se přiblížit i 300 korunám.
Samotná vstupenka přitom představuje jen část skutečného účtu. Střední menu s popcornem a nápojem dnes podle konkrétního multikina stojí přibližně 220 až 270 korun.
Divák tak může za lístek a občerstvení zaplatit kolem 500 korun. Návštěva ve dvou se snadno přiblíží tisícikoruně.
Občerstvení přitom není jen doplňkovým prodejem. Například u sítě CineStar tvoří zhruba třetinu tržeb, zatímco o příjem ze vstupného se kino dělí s distributorem.
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Diváků je o třetinu méně než před pandemií
Češi chodí do kin méně často než před pandemií. Mezi roky 2019 a 2025 klesla návštěvnost z 18,3 na 12,6 milionu diváků, tedy téměř o třetinu.
Slábne také síla největších hitů. Zatímco film Ženy v běhu v roce 2019 překonal hranici 1,5 milionu návštěvníků, od roku 2020 se žádný nejúspěšnější film roku nedostal ani přes milion.
Odyssea tak dokonale zapadá do nového modelu kin. Ta menší počet návštěvníků nahrazují velkými premiérami, dražšími formáty a vyšší útratou za celý filmový večer.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.