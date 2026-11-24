Konec davů v alpském ráji. Chamonix zavede rezervace k horským jezerům
Pohádková horská jezera, výhledy na Mont Blanc a místo klidu davy turistů. Francouzské Chamonix už má masového turismu dost. Od příštího léta chce omezit počet návštěvníků jedné z nejkrásnějších alpských oblastí. K jezerům Lac Blanc a Lacs des Chéserys se turisté dostanou jen s předchozí rezervací a QR kódem. Vstup zůstane zdarma, spontánní výlety ale mohou skončit.
Křišťálově čistá horská jezera, dramatické alpské štíty a výhledy na Mont Blanc. Oblast kolem jezera Lac Blanc nedaleko francouzského Chamonix patří k místům, kvůli nimž turisté vyrážejí do hor. Jenže romantická představa tichých horských stezek se stále častěji střetává s realitou masového turismu. V létě sem pěšky nebo lanovkou míří až čtyři tisíce lidí denně a od roku 2020 se návštěvnost více než zdvojnásobila. Výsledkem jsou přeplněné cesty, odpadky a rostoucí tlak na místní přírodu. Podle nedávného průzkumu navíc 55 procent návštěvníků odchází od Lac Blanc zklamaných, píše britský deník The Guardian.
Chamonix se proto rozhodlo zasáhnout. Od června příštího roku chce jako první město v Alpách zavést návštěvnické kvóty, které omezí přístup k jezerům Lac Blanc a Lacs des Chéserys v přírodní rezervaci Aiguilles Rouges. Turisté si budou muset výlet předem rezervovat a při vstupu předložit QR kód. Počet návštěvníků má být od června do září omezen na 600 až 1000 lidí denně. Plán však ještě musí schválit místní prefekt.
Do hor zdarma, ale bez rezervace to nepůjde
Starosta Chamonix François-Xavier Laffin se inspiroval ve francouzské Marseille, kde podobný systém od roku 2022 reguluje vstup do národního parku Calanques. Jeho heslem je „rezervovat, abychom zachovali“. Turisté se přitom nemusí obávat vstupného, návštěva hor má zůstat bezplatná. Podmínkou ale bude včasná rezervace, kterou u vstupů do rezervace zkontrolují ekologičtí strážci.
„Lac Blanc je jedním z míst, která nemůžeme nechat dále chátrat,“ uvedl Laffin. Podle něj masový turismus poškozuje životní prostředí, ohrožuje volně žijící živočichy a zhoršuje zážitky samotných návštěvníků. Město proto zvažuje podobná opatření také v dalších oblastech.
Na dodržování pravidel mají dohlížet strážci přírody a turistům bez rezervace může hrozit pokuta. „Naším cílem ale není lidi pokutovat. Chceme především zajistit, aby o nových pravidlech věděli předem a nemohli tvrdit, že nebyli upozorněni,“ vysvětlil Christian Schwoehrer, ředitel Agentury pro ochranu přírody Horního Savojska, která rezervaci spravuje.
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Ne všichni jsou nadšení. Majitelé pozemků chtějí mít poslední slovo
Plánovaná regulace ovšem naráží na jednu komplikaci. Oblast kolem jezera Lac Blanc leží na soukromých pozemcích, které prostřednictvím historického majetkového uspořádání vlastní 35 rodin. Část vlastníků s omezením návštěvnosti souhlasí, někteří ale navrhují jiné řešení. Například horský průvodce Guillaume Ravanel by dal přednost symbolickému vstupnému.
„Tento systém kvót je inovativní a přínosný,“ uvedl pro Le Monde Frédéric Charlet-Berguerand, jeden ze správců společnosti Montagne de Chéserys. Zároveň však upozornil, že o omezení na soukromých pozemcích musejí rozhodnout jejich vlastníci na prosincovém shromáždění. „Nepředbíhejme událostem,“ dodal.
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Chamonix chce zkrotit i obří běžeckou akci
Regulace návštěvnosti je jednou z priorit starosty Laffina, který byl zvolen letos v březnu. Tříletý zkušební provoz rezervačního systému má stát přibližně 590 tisíc eur, tedy 14,4 milionu korun. Město počítá s finanční podporou místních samospráv, chce požádat o dotaci z vládního zeleného fondu a hledá také soukromé sponzory.
Pod drobnohledem radnice je rovněž Ultra-Trail du Mont Blanc, známá běžecká akce kolem masivu Mont Blanc. Každoročně v srpnu přiláká přibližně deset tisíc závodníků a až 50 tisíc návštěvníků. I pro ni starosta zvažuje přísnější pravidla.
Nový systém rezervací má zatím fungovat tři roky. Pokud se osvědčí, mohl by být prodloužen a rozšířen do dalších oblastí. „Nechceme lidem bránit v návštěvě. Chceme pouze zavést několik přísnějších pravidel. Jde o kompromis, který má zajistit, aby si turisté návštěvu užili a zároveň bylo chráněno přírodní prostředí,“ shrnul Schwoehrer.
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