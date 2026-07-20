Karavan, děti a účet přes tisíc za noc. Tohle jsou české kempové jedničky
České kempy už dávno nejsou jen levným místem pro postavení stanu. Rodiny chtějí koupání, program pro děti a bezpečná hřiště, karavanisté zase elektřinu, vodu a servisní výlevky. Tomu odpovídají také ceny. V nejžádanějších areálech může noc dvou dospělých se dvěma dětmi a karavanem stát více než tisíc korun.
Karavan stojí ve stínu stromů, děti mizí na hřišti a rodiče přemýšlejí, zda zamířit k vodě, na kola, nebo si konečně sednout s kávou. Tak vypadá ideální rodinný kemp. Místo, kde se nikdo nenudí, ale zároveň se po desáté večer dá spát.
Právě kombinace zábavy, pohodlí a klidu dnes rozhoduje o úspěchu českých rekreačních areálů. Kempování se profesionalizuje a někdejší levná dovolená pod stanem se postupně mění v plnohodnotnou součást turistického byznysu.
Turistů i obytných vozů přibývá
Český cestovní ruch vstoupil do roku 2026 růstem. V prvním čtvrtletí se v tuzemských hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 4,4 milionu hostů, meziročně o 5,2 procenta více. Počet přenocování vzrostl o 5,6 procenta na 11,1 milionu nocí. „Meziroční růst o 5,2 procenta byl podpořen jak počtem příjezdů domácích, tak i zahraničních hostů,“ uvedl Roman Mikula, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ.
Karavaning už dávno není jen romantika pro dobrodruhy. V Česku z něj vyrostl regulérní cestovatelský fenomén, který mění podobu letních dovolených, investice kempů i regionální turistiky. Svoboda pohybu je ale jen jednou stranou mince. Tou druhou jsou rostoucí ceny půjčoven, nutnost včasných rezervací, poplatky za stání, hmotnostní limity i pravidla pro přespávání mimo kempy.
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Karavaning už dávno není jen romantika pro dobrodruhy. V Česku z něj vyrostl regulérní cestovatelský fenomén, který mění podobu letních dovolených, investice kempů i regionální turistiky. Svoboda pohybu je ale jen jednou stranou mince. Tou druhou jsou rostoucí ceny půjčoven, nutnost včasných rezervací, poplatky za stání, hmotnostní limity i pravidla pro přespávání mimo kempy.
Poptávku po místech pro karavany podporuje také rychle rostoucí počet obytných automobilů. Na konci června 2026 jich bylo v českém registru 36 984, vedle toho evidoval 29 555 obytných přívěsů. Jen během prvního pololetí letošního roku bylo nově registrováno 1229 obytných aut, zatímco ve stejném období roku 2025 jich bylo 960. To představuje meziroční nárůst zhruba o 28 procent.
Už celý rok 2025 přinesl výrazný růst:. Nově bylo registrováno 1694 obytných automobilů, meziročně o 14 procent více. Nových obytných přívěsů naopak ubylo o desetinu na 488 kusů. Část zákazníků tak klasický přívěs nahrazuje dražším, ale flexibilnějším obytným automobilem.
Rodinný žebříček ovládly Sedmihorky, Zvíkov a Dolce
Vodítkem při výběru mohou být výsledky ankety Kemp roku 2025. Hlasující v ní odevzdali přes 30 tisíc hlasů a hodnocení získalo 544 rekreačních areálů. Trojici nejoblíbenějších rodinných kempů tvoří Autocamp Sedmihorky, Srubový kemp Zvíkov Village a Camp Dolce.
Nejde zároveň o vítěze samostatné kategorie pro karavany. Tu ovládly Vranovská pláž – Holiday Park, Camping Resort Frymburk a Camping Rožnov. Všechny tři rodinné jedničky ale nabízejí zázemí také obytným automobilům a přívěsům.
Během pandemie se evropský cestovní ruch propadl na polovinu. Nyní překonává rekordy a nejnavštěvovanější ostrovy řeší opačný problém: davy lidí, přetížené silnice, nedostatek bydlení a rostoucí tlak na přírodu. Malta omezuje vstup do Blue Lagoon, Ibiza snižuje počet aut a Řecko vybírá od pasažérů výletních lodí až 20 eur za návštěvu ostrova.
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Během pandemie se evropský cestovní ruch propadl na polovinu. Nyní překonává rekordy a nejnavštěvovanější ostrovy řeší opačný problém: davy lidí, přetížené silnice, nedostatek bydlení a rostoucí tlak na přírodu. Malta omezuje vstup do Blue Lagoon, Ibiza snižuje počet aut a Řecko vybírá od pasažérů výletních lodí až 20 eur za návštěvu ostrova.
Podle Lukáše Janouška, zakladatele společnosti Nomiverse, která provozuje portál Dokempu.cz, berou provozovatelé účast v anketě stále vážněji. „Kempy prostřednictvím této iniciativy získávají cennou zpětnou vazbu a impulsy k dalšímu zlepšování,“ uvedl. Počet hlasů i nominovaných areálů se podle něj za posledních pět let ztrojnásobil.
Sedmihorky: legenda Českého ráje, která není za hubičku
Autocamp Sedmihorky nedaleko Turnova se stal nejen vítězem rodinné kategorie, ale také absolutním Kempem roku 2025. Areál v Českém ráji boduje především množstvím aktivit, díky nimž mohou rodiny strávit několik dní na jednom místě, aniž by děti začaly protestovat proti programu.
K dispozici je rybník Bažantník s písečnou pláží, sportoviště, minigolf, půjčovna loděk a prázdninové programy. Alternativou pro špatné počasí je celoročně otevřená dětská herna Mlýn s 12,5 metru vysokým labyrintem, trampolínami, skluzavkami a tobogány. Kemp zároveň slouží jako výchozí bod pro výlety do Hruboskalského skalního města a dalších částí Českého ráje.
Popularita se však promítá do ceny i nutnosti rezervovat s předstihem. „V době prázdnin je o karavanová stání velký zájem, rezervace vám místo garantuje,“ upozorňuje provozovatel. Areál nabízí přibližně devadesát metrů čtverečních místa s elektrickou přípojkou, výlevkou pro chemická WC a servisním místem pro obytné automobily.
V hlavní sezoně 2026 stojí jedna noc pro karavan 570 korun. Cena už zahrnuje automobil a elektrickou přípojku. Dospělý zaplatí dalších 150 korun a dítě od šesti do čtrnácti let 105 korun. Samotné stání a pobyt dvou dospělých se dvěma dětmi tak vyjdou na 1080 korun.
Po připočtení rekreačního poplatku 40 korun za každou osobu starší 18 let se modelový účet zvýší na 1160 korun za noc. Jídlo, vstup do herny ani další placené aktivity v částce nejsou.
Kempování v jednom z nejlépe hodnocených českých areálů se tak cenově přibližuje levnějším penzionům. Rozdílem zůstává vlastní mobilní zázemí, větší volnost a rozsah programu přímo v areálu.
Zvíkov Village sází na komfort a skandinávský styl
Druhé místo mezi rodinnými areály obsadil Zvíkov Village nedaleko soutoku Vltavy a Otavy. Zároveň zvítězil v kategoriích pro aktivní dovolenou a pobyt s domácími mazlíčky.
Jeho nabídka je širší než u klasického autokempu. Vedle míst pro stany a karavany zahrnuje standardní i lépe vybavené chatky a velké skandinávské sruby, přičemž některé mají vlastní saunu. Areál doplňuje dětské hřiště, soukromá písečná pláž označovaná jako Zvíkovské moře, kiosky a finská grilovací kóta. Kemp je oplocený, v noci osvětlený a podle provozovatele nabízí také hlídané parkoviště.
Ceny nejsou stanoveny jednotným veřejným ceníkem. Rezervační systém je mění podle sezony, délky pobytu a toho, s jakým předstihem host místo objednává. Rezervace je nutná nejméně 24 hodin před příjezdem, a to také pro stany a karavany. Provozovatel tak řídí kapacitu a pracuje s cenami podobným způsobem jako hotely či letecké společnosti.
Důraz na pravidla je zde výraznější než v řadě tradičních kempů. Noční klid platí od 22 do šesti hodin. Za jeho porušení, včetně nočního koupání v jezírku, uvádí provozovatel sankci pět tisíc korun a okamžité ukončení pobytu bez vrácení zaplacené částky. Pro rodiny hledající klidnější prostředí může být takové pravidlo stejně důležitou konkurenční výhodou jako bazén nebo hřiště.
Camp Dolce: dostupnější základna pod Krkonošemi
Bronz v rodinné kategorii získal Camp Dolce poblíž Trutnova. Leží přímo u vodní nádrže a nabízí přírodní koupání, dětská hřiště, minigolf, tenis, plážový volejbal či půjčovnu loděk, paddleboardů a šlapadel.
Výhodou je poloha mezi několika turistickými oblastmi. Z kempu lze vyrazit do Krkonoš, Adršpašsko-teplických skal, na Kuks nebo do Herní krajiny Pecka.
Cenově vychází základní karavanový pobyt příznivěji než v Sedmihorkách. V hlavní sezoně 2026 stojí karavan s autem 265 korun za noc, dospělý 110 korun, dítě 70 korun a elektrická přípojka 170 korun. Modelová rodina se dvěma dětmi tak za karavan, osoby a elektřinu zaplatí 795 korun před započtením místního poplatku.
Ani zde ale konečný účet nekončí u ceny za noc. Hodina na paddleboardu stojí 150 korun, kajak nebo loďka 100 korun a velký skupinový paddleboard 350 korun. Aktivní rodinná dovolená tak může rozpočet navýšit o další stovky korun denně.
Drahá kola a telefony lákají zloděje
S rostoucí hodnotou vybavení, které rekreanti do kempů vozí, přibývá také riziko krádeží. Obytné vozy často doplňují elektrokola, sportovní technika, mobilní telefony a další věci v hodnotě desítek až stovek tisíc korun.
Na začátku července upozornila policie na dva případy z rekreačních areálů na Doksku. V prvním vnikl zloděj mezi třetí a sedmou hodinou ranní do neuzamčené chatky, přestože uvnitř spali dva lidé. Odnesl batoh s doklady, platební kartou, telefonem, oblečením a hygienickými potřebami. Majitel škodu vyčíslil na 33 600 korun.
Ve druhém případě zmizelo jízdní kolo Canyon Lux World Cup v hodnotě 100 tisíc korun. Majitel je nechal pouhých deset minut nezajištěné opřené o verandu chatky.
Češi letos plánují strávit léto hlavně doma. Podle aktuálního výzkumu agentury CzechTourism počítá s letní dovolenou v tuzemsku 77 procent oslovených, což představuje meziroční nárůst o dvanáct procentních bodů. Naopak zájem o zahraniční cesty klesá, do ciziny chce letos vyrazit zhruba polovina Čechů.
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Češi letos plánují strávit léto hlavně doma. Podle aktuálního výzkumu agentury CzechTourism počítá s letní dovolenou v tuzemsku 77 procent oslovených, což představuje meziroční nárůst o dvanáct procentních bodů. Naopak zájem o zahraniční cesty klesá, do ciziny chce letos vyrazit zhruba polovina Čechů.
„Oba případy mají jednoho společného jmenovatele, kterým je neopatrnost,“ shrnula policejní mluvčí Ivana Baláková. Neuzamčené dveře umožnily pachateli vstoupit do chatky a krádež drahého kola usnadnilo to, že nebylo nijak zajištěné.
Kemp proto není pro drahé vybavení automaticky bezpečnější než veřejné parkoviště. Dveře obytného vozu nebo chatky se vyplatí zamykat i během krátkého odchodu. U dražších kol dává smysl kvalitní zámek, evidence výrobního čísla, pojištění a případně také lokalizační zařízení.
O letošních vítězích se teprve rozhoduje
Žebříček vychází z hlasování za rok 2025. Sedmnáctý ročník ankety Kemp roku 2026 právě probíhá a návštěvníci mohou své favority vybírat do 31. srpna. Hlasuje se v celkovém pořadí, podle krajů i ve dvanácti tematických kategoriích. Loňští vítězové tak své pozice ještě nemají jisté.
Už nyní je ale zřejmé, že české kempy nesoutěží pouze cenou. Stále důležitější je kvalita sociálního zázemí, program pro děti, dostupnost vody, klid v noci, bezpečnost a možnost pohodlně obsloužit rostoucí počet obytných automobilů.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.