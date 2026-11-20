Česká gastronomie roste s Michelinem. Průvodce profesionalizuje obor, shodují se odborníci
Michelin už v Česku není jen symbolem luxusní večeře. První celostátní vydání průvodce podle odborníků přivedlo restauracím nové hosty, vytáhlo pozornost z Prahy do regionů a pomohlo i hotelům či dalším službám. Letos navíc seznam dál roste: v průvodci je 109 českých restaurací a dvanáct z nich má jednu hvězdu.
Michelin Guide letos znovu rozšířil svůj český výběr. Zatímco loni se v prvním celostátním vydání objevilo 79 restaurací, letos jich je už 109. Jednu michelinskou hvězdu získalo 12 podniků, tedy o čtyři více než loni, a dvě hvězdy si udržela restaurace Papilio z Vysokého Újezdu na Berounsku, která zůstává jediným českým podnikem s tímto oceněním.
Pozitivní efekt vidí také prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. „Rozšíření hodnocení na celou Českou republiku pomáhá zvyšovat atraktivitu jednotlivých regionů, podporuje využívání lokálních surovin, regionálních specialit a spolupráci restaurací s místními producenty,“ uvedl.
I v turistickém centru Prahy pořád ještě existují místa, která vás překvapí a odkud se vám nechce odejít. Jedním z nich je Food Lab v Haštalské ulici. V osobitém interiéru s trochu magickou atmosférou tu šéfkuchař Martin Procházka se zkušenostmi od legendárního Joëla Robuchona servíruje nápaditý průřez kuchyněmi celého světa. Za pozornost přitom stojí nejen jeho cit pro neobvyklé kombinace chutí, ale i celý koncept restaurace, která v sobě spojuje hravost gastronomické laboratoře a jistou domáckost jižanského stolování.
Tatarák z Bradavic a kachna s vanilkou. Food Lab vrací do staré Prahy magii
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I v turistickém centru Prahy pořád ještě existují místa, která vás překvapí a odkud se vám nechce odejít. Jedním z nich je Food Lab v Haštalské ulici. V osobitém interiéru s trochu magickou atmosférou tu šéfkuchař Martin Procházka se zkušenostmi od legendárního Joëla Robuchona servíruje nápaditý průřez kuchyněmi celého světa. Za pozornost přitom stojí nejen jeho cit pro neobvyklé kombinace chutí, ale i celý koncept restaurace, která v sobě spojuje hravost gastronomické laboratoře a jistou domáckost jižanského stolování.
Podobně mluví i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Kvalitní gastronomie dokáže inspirovat návštěvníky k cestě do regionu, který by možná jinak nezvažovali, nebo v něm nezůstali tak dlouho,“ tvrdí. Vedle toho podle něj Michelin zviditelňuje kvalitu českých restaurací i v zahraničí.
Michelin jako motor celé gastronomie
Průvodce podle odborníků zároveň tlačí restaurace ke zvyšování úrovně a může zatraktivnit obor i pro mladé lidi. „Vždy je dobře nějak hodnotit úroveň gastronomie, jelikož to vede všechny, kdo mají zájem pro svůj obor něco dělat, aby se zlepšovali,“ uvedl prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR Miroslav Kubec.
Vařil pro norského krále, Brada Pitta i Kim Kardashian. Když ale dnes dostane otázku, kam zajít v Praze na dobré české jídlo, odpověď je překvapivá: Nikam. Šéfkuchař legendárního Kampa Parku Marek Raditsch si totiž o současné gastronomii nedělá iluze. Vadí mu předražené restaurace, kuchaři bez základů i posedlost michelinskými hvězdami. Za menu za pět set eur dostanete pár soust a ještě máte být nadšení, říká bez obalu.
Marek Raditsch: Vařil jsem pro krále i hollywoodské hvězdy. K pokoře jsem se musel provařit
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Vařil pro norského krále, Brada Pitta i Kim Kardashian. Když ale dnes dostane otázku, kam zajít v Praze na dobré české jídlo, odpověď je překvapivá: Nikam. Šéfkuchař legendárního Kampa Parku Marek Raditsch si totiž o současné gastronomii nedělá iluze. Vadí mu předražené restaurace, kuchaři bez základů i posedlost michelinskými hvězdami. Za menu za pět set eur dostanete pár soust a ještě máte být nadšení, říká bez obalu.
„Je skvělé, že tak opomíjený, a přitom zásadní obor ekonomiky, jako je gastronomie, má nezpochybnitelný, celosvětově uznávaný nástroj, který posiluje profesionalizaci, motivaci a zároveň zákaznický zážitek,“ sdělil předseda sekce gastronomie Hospodářské komory ČR Luboš Kastner.
„Mezinárodní uznání může podporovat investice do kvality služeb, vzdělávání zaměstnanců, práce s lokálními surovinami i dalšího rozvoje podnikání,“ uvedl Prouza.
Michelin Guide přitom není jen o hvězdách. Vedle nich uděluje také ocenění Bib Gourmand podnikům, které nabízejí výborné jídlo za rozumnou cenu. Právě díky tomu se do hledáčku hostů dostávají i restaurace, které staví na kvalitní gastronomii za dostupnější ceny.
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Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.