Američané zůstávají v hudbě konzervativní. Milionové soutěži American Idol letos dominuje country

Na rozdíl od extravagantní soutěže Velká cena Eurovize, která se postupem doby stala více přehlídkou bizarností než pěveckým kláním, zůstává populární soutěž American Idol stále o muzice.

Díky tomu, že většina hlasujících hudební soutěže mladých talentů American Idol je ze států středozápadu a jihu USA, tak jí vládne country hudba. Tentokrát v podání Willa Moseleyho. Tenhle třiadvacetiletý hromotluk soutěž prakticky ovládl, a je hlavním adeptem na triumf. O tom se rozhodne v nedělním finále a vítězi přijde pogratulovat jedna z největších legend amerického poprocku John Bon Jovi.

Výkony mladíka, který pochází z městečka Hazlehurst v jižanské Georgii, pozitivně hodnotí porota ve složení Katy Perry, Lionel Richie a bavič a country pěvec Luke Bryan. A diváci superlativy na Willově facebookové stránce rozhodně nešetří: Will je úžasný zpěvák a jsme hrdí na to, že v Idolu zastupuje Georgiiz, shodují se rodáci z Atlanty.

Od sportu k hudbě

Ještě důvěrnější je například fanynka Sharon Dove Sweat, která nekriticky píše: Mohu říci, že je na tobě naprosto úžasné vše, Doufám, že mě tvá hudba bude doprovázet ještě velmi dlouho. Můj manžel a já to milujeme. Jedinou nevoli, kterou u diváků vyvolal, způsobil jeho lovecký koníček a fotografie s trofejemi, které dříve postoval na sociálních sítích.

S Wilovou kariérou mohlo být všechno úplně jinak. Při studií na Georgia Southern University se vrcholově věnoval americkému fotbalu a jeho sportovní úspěch zastavilo až vážné zranění. Před čtyřmi lety tak opustil šišatý míč a vzal do ruky kytaru. Postupně začal psát své vlastní písně a prorazil i na platformě Spotify a jeho song Gone For Good má již téměř milion posluchačů. Následovaly castingy do soutěže American Idol, postup mezi finalisty a nyní nedělní boj o vítězství.

Legendární American Idol

V soutěži se nezpívá jen pro slávu. Vítěz si odnese v přepočtu tři miliony korun a po natočení prvního alba získá dalších zhruba dva a půl milionu.

Soutěž American Idol je pěvecká soutěžní série, kterou vytvořil Simon Fuller a premiéru si odbyl v červnu 2002. S dvouletou přestávkou stále pokračuje. Za tu dobu se soutěž stala jedním z nejúspěšnějších pořadů amerických televizí. Ve šňuře, která trvala osm televizních sezon, od 2003–04 až po 2010–11 , bylo show na prvním místě v hodnocení sledovanosti celoamerických televizních stanic a úspěch komentátoř popisovali jako bezpříkladný a nejpůsobivější v historii vysílání.

