Vista Outdoor odmítla další nabídku na převzetí. Strnad ale ještě nemá nic jisté

Americký výrobce munice a outdoorového vybavení, společnost Vista Outdoor, obdržel další nabídku na odkoupení divize Kinetic Group. Nejmenovaný zájemce za divizi nabízí více než dvě miliardy dolarů (46 miliard korun). Na konci května se přitom Vista už předběžně dohodla s českou společností Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada, že jí divizi za 1,96 miliardy dolarů (45 miliard korun) prodá.

Vista Outdoor v pondělí také odmítla vylepšenou nabídku na převzetí od společnosti MNC Capital. MNC Capital na začátku června zvýšila nabídku z 37,50 USD za akcii na 39,50 USD za akcii, což Vistu ocenilo na více než tři miliardy dolarů (přes 67 miliard korun).

Akcie Visty před zahájením dnešního obchodování vykazovaly růst kolem dvou procent na 36,50 dolaru.

Vista v roce 2022 oznámila, že oddělí své divize outdoorových a sportovních produktů do dvou samostatných podniků. Musí ale ještě plně dokončit oddělení svého segmentu outdoorových produktů, který zahrnuje přilby a láhve na vodu.

Na konci května se Vista dohodla na prodeji své divize sportovního vybavení a munice Kinetic Group firmě CSG podnikatele Michala Strnada. Už loni v listopadu odmítla nabídku na spojení od českého výrobce zbraní Colt CZ s tím, že nabídka Vistu podhodnocuje. Colt nabízel zhruba 30 dolarů za akcii.

Pokud by Vista přistoupila na vylepšenou nabídku na divizi Kinetic Group, musela by nejprve odstoupit od předběžné smlouvy se Strnadovou CSG. Za zrušení transakce by pak firmě CSG vyplatila 47,75 milionu dolarů.

