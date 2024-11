VIP Eva Talks: Jsem velmi aktivní člověk, neustále něco tvořím a užívám si to, říká Tereza Janíková Gondková

Eva Čerešňáková, autorka, moderátorka, bývalá modelka a Česká vicemiss v pořadu VIP Eva Talks na Newstream.cz zpovídá zajímavé osobnosti. Pozvání do studia tentokrát přijala Tereza Janíková Gondková, spolumajitelka cukrářské firmy Ollies.

Sladké království, kde se rodí lahodné makronky a další dezerty, které potěší nejen každého milovníka sladkého - to jsou cukrárny Ollies, které prostřednictvím svých dobrot přinášejí lidem radost do důležitých životních momentů.

Za vznikem firmy stojí Tereza Janíková Gondková, Jakub Gondek a jejich rodiče. „Základy sladkého podnikání položili rodiče, Ivo a Olga Gondkovi na sklonku minulého tisíciletí, kdy maminka připravila své první tiramisu, které v jedné ostravské kavárně během pár hodin úplně vyprodali,“ popisuje úplné začátky Tereza, která s bratrem pokračuje v rozvoji rodinné tradice.

Tereza je v současné době na mateřské dovolené/nedovolené, protože jí to v dalším rozvoji firmy vůbec nebrání a říká: „Jsem hodně aktivní člověk, neustále něco tvořím a užívám si to.“

Tereza s bratrem před patnácti lety navázali na to, co vytvořila jejich maminka Olga a na její počest založili firmu Ollies. Za tu dobu se z ostravského paneláku rozrostla do šesti poboček ve velkých městech České republiky. Tržby firmy se od té doby zvýšily z pěti milionů korun na stodeset a firmu tak zdvacetinásobili. Ollies nedávno otevřelo svůj první boutique na pražské adrese v nové budově Masaryčka.

Tradice pokračuje

Za úspěchem firmy stojí vytrvalost obou zakladatelů a chuť věci dělat poctivě a výjimečně. Originalita vychází z takzvaného Ollies twistu, který spojuje tradiční české chutě s francouzskými kvalitní základy cukrařiny. Poté přichází čas na sladká umělecká díla, které Ollies prodává ve svých pobočkách nebo je rozváží zákazníkům domů.

Makronky nejsou jedinou specialitou. V Ollies se specializují zejména na dorty a zakázkové dorty, které jsou součástí důležitých životních momentů, jako jsou narozeninové oslavy, svatby a další.

Jak zvládá kombinaci péče o malého syna se svou prací?

Kde získávala zkušenosti s cukrářským řemeslem?

Kam chce rodinnou firmu dál posunout?

Více se dozvíte se v aktuálním díle pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

