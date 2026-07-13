V Čelákovicích hoří sklad elektrokoloběžek. Hala se zbortila
Rozsáhlý požár zachvátil sklad elektrokoloběžek v Čelákovicích. Budova se zřítila. Kouř je vidět z velké vzdálenosti, město proto doporučilo lidem, aby nevětrali.
V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100krát 50 metrů se vlivem požáru zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Obyvatele v okolí vyzvali, aby nevětrali a pokud možno nevycházeli ven.
Zásah probíhá pouze zvenčí
„Vlivem požáru došlo ke zborcení haly, a tak celý zásah probíhá pouze zvenčí. Nasazeno máme několik vodních proudů k ochraně okolí,“ uvedli hasiči na sociální síti X.
Hasiči @HZS_STC likvidují požár 🔥 haly v Čelákovicích. Vyhlásili III. stupeň poplachu. 🚨 Protože se objekt zbortil, zasahují předně z výškové techniky. 🚒 Doporučujeme lidem v okolí, aby nevětrali! ⚠️ https://t.co/3ZCR1VmxQs— Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 13, 2026
Požár ve Stankovského ulici byl hlášen krátce po 5:30. Zasahuje u něj 21 jednotek, z toho šest profesionálních a 15 dobrovolných. Kolik je to celkem zasahujících hasičů, nechtěla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová odhadovat. Zásah se zatím obešel bez zranění. Lze počítat s tím, že potrvá delší dobu.
Kvůli zřícení konstrukce nemohou jednotky zasahovat uvnitř objektu.
„Zasahujeme zvnějšku, protože ta budova se zřítila dovnitř. Pravděpodobně budeme žádat o těžkou techniku, protože budeme potřebovat halu rozebrat. Budeme na místo povolávat posilové jednotky s řezacím a hasicím zařízením Cobra, které nám pomohou rozřezat halu, abychom se do ní dostali,“ uvedla Sýkora Fliegerová.
Hasiči také nasadili několik vodních proudů k ochraně ostatních hal v okolí, aby se požár nerozšiřoval.
Kouř je vidět z velké vzdálenosti
Hustý kouř z požáru je vidět z dalekého okolí. Na situaci upozornilo také město Čelákovice na svém webu a Facebooku.
„Z důvodu požáru haly doporučujeme nevětrat a omezit pohyb na zakouřených prostranstvích,“ uvedlo město.
Hasiči zatím nezveřejnili informace o případných zraněních ani o výši způsobené škody.
Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu, snížili však již své nasazení. Na místě zůstává od dnešního rána šest jednotek, což je polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Hasiči stále chladí sutiny budovy, řekl jejich mluvčí Pavel Řezníček.
FOTOGALERIE: Hasiči ve Zlíně chladí trosky vyhořelé budovy, na místě je šest jednotek
Zprávy z firem
Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu, snížili však již své nasazení. Na místě zůstává od dnešního rána šest jednotek, což je polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Hasiči stále chladí sutiny budovy, řekl jejich mluvčí Pavel Řezníček.
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Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.