Požár ve Zlíně zasáhl byznys za stovky milionů. Zásilkovna přišla o tisíce balíků, Alpine Pro o zboží za půl miliardy
Rozsáhlý požár budovy č. 34 v Baťově areálu ve Zlíně způsobil firmám škody za stovky milionů korun a narušil provoz několika významných nájemců. Zásilkovna přišla o zhruba 9000 zásilek, Vasky o zboží za 150 až 180 milionů korun a Alpine Pro eviduje škodu přes půl miliardy. Majitel budovy, společnost CREAM, zatím celkový účet nevyčíslil.
Požár jedné z výrazných budov bývalého Baťova areálu ve Zlíně má vedle architektonických ztrát také citelné ekonomické následky. V objektu sídlily a skladovaly zboží firmy CREAM, Vasky, Alpine Pro či Zásilkovna. Hodnota majetku zasaženého požárem se podle dosud zveřejněných údajů pohybuje ve stovkách milionů korun.
Hasiči likvidovali požár ve Zlíně
Budovu č. 34 s jedenácti nadzemními podlažími zasáhl požár ve čtvrtek ráno. Objekt se následně na dvou místech zřítil a stát zůstala jen jeho necelá polovina. V pátek už měli hasiči požár pod kontrolou.
CREAM: Rozsah škod teprve vyčíslíme
Majitelem objektu a zároveň jedním z jeho uživatelů byla společnost CREAM. Ta ve svém prvním vyjádření uvedla, že po vypuknutí požáru soustředila veškeré úsilí na evakuaci zaměstnanců a spolupráci se zasahujícími složkami.
Rozsáhlý požár zachvátil výškovou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Oheň vypukl ve skladu obuvnické firmy Vasky, postupně se rozšířil do dalších pater a část objektu se odpoledne zřítila. Nikdo nebyl zraněn. Ve skladu se nacházelo přibližně 75 tisíc párů bot a další zboží v prodejní hodnotě až 180 milionů korun.
Hořící budova ve Zlíně má narušenou statiku, buď spadne, nebo ji strhnou. Dvě části budovy se skladem Vasky se již zřítily
Zprávy z firem
Rozsáhlý požár zachvátil výškovou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Oheň vypukl ve skladu obuvnické firmy Vasky, postupně se rozšířil do dalších pater a část objektu se odpoledne zřítila. Nikdo nebyl zraněn. Ve skladu se nacházelo přibližně 75 tisíc párů bot a další zboží v prodejní hodnotě až 180 milionů korun.
„Za nejdůležitější považujeme skutečnost, že při této události nedošlo ke ztrátám na životech. O to více si vážíme profesionálního, obětavého a vysoce organizovaného zásahu všech složek integrovaného záchranného systému,“ uvedla společnost.
CREAM označil ztrátu budovy za bolestný okamžik pro firmu i město Zlín. Objekt navržený architektem Vladimírem Kubečkou patřil k významným poválečným stavbám v areálu.
Celkový rozsah škod zatím firma nevyčíslila. „Jsme si vědomi dopadů na podnikání nájemců a poskytujeme jim maximální podporu při řešení vzniklé situace. Rozsah ekonomických škod na budově i na majetku jednotlivých nájemců bude předmětem dalšího posouzení a vyčíslení,“ uvedla společnost.
Zásilkovna přišla o 9000 balíků
Jedním z nájemců byla skupina Packeta, která v přízemí budovy provozovala depo Zásilkovny. V objektu zůstalo přibližně 9000 zásilek.
V porovnání s celkovým provozem firmy jde o relativně malý objem. Packeta denně doručuje zhruba půl milionu zásilek, zničené balíky tak odpovídají asi dvěma procentům jejího běžného denního objemu.
„Nejdůležitější je, že depo se podařilo včas evakuovat a nikdo nebyl zraněn, všichni jsou v pořádku, tedy jak zaměstnanci depa, tak řidiči,“ uvedl generální ředitel skupiny Packeta Erich Čomor.
Provoz zlínského depa je přerušen, firma ale zásilky přesměrovala do okolních distribučních center.
„Provoz Zásilkovny běží dál bez komplikací. Provoz jsme okamžitě přesměrovali přes okolní depa a doručování pokračuje bez problémů,“ uvedl mluvčí Packety Ondřej Luštinec. Zásilkovna současně chystá kompenzace zákazníkům a internetovým obchodům.
„Situaci aktivně řešíme a o dalším vývoji budeme průběžně dotčené zákazníky i e-shopy informovat. Náhradu škody za všechny zasažené zásilky samozřejmě vyřídíme co nejrychleji,“ doplnil Čomor.
Vasky měly ve skladu zboží až za 180 milionů
Výrazné škody utrpěla také obuvnická společnost Vasky. Podle jejího majitele a zakladatele Václava Staňka bylo ve skladu přibližně 75 tisíc párů obuvi, oblečení a doplňků značek Vasky a Botas.
Prodejní hodnota skladovaného zboží se podle Staňka pohybovala mezi 150 a 180 miliony korun. Výrobu společnosti ale požár nezasáhl, protože se nachází v jiných prostorách.
Právě v devátém nadzemním podlaží, které měla pronajaté společnost Vasky, podle dosud dostupných informací požár vznikl. Jeho přesná příčina zatím není známá a vyšetřují ji příslušné orgány.
Alpine Pro hlásí škodu přes půl miliardy
Ještě vyšší hodnotu zboží měla v budově uskladněnou společnost Alpine Pro, která mimo jiné obléká český olympijský tým.
Majitel firmy Václav Hrbek uvedl, že hodnota uskladněného zboží přesahovala půl miliardy korun. Alpine Pro tak může patřit mezi firmy, které požár zasáhl nejvýrazněji.
Součet dosud zveřejněných hodnot ukazuje, že jen majetek Vasky a Alpine Pro měl prodejní hodnotu nejméně 650 milionů korun. K tomu je nutné přičíst škody na zásilkách, vybavení dalších nájemců a především na samotné budově.
Historická budova zůstala z větší části zničená
Budova č. 34 vznikla na přelomu 40. a 50. let minulého století jako centrální sklad obuvi. Postavena byla na místě, které bylo za druhé světové války zasaženo bombardováním.
Po požáru zůstala stát pouze necelá polovina objektu. Další postup bude záviset na posouzení statiků, vyšetřování příčiny požáru a vyčíslení škod jednotlivých vlastníků a nájemců.
„Děkujeme všem za podporu, solidaritu a projevy účasti v této mimořádně náročné situaci,“ uzavřela společnost CREAM.
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