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newstream.cz Zprávy z firem FOTOGALERIE: Hasiči ve Zlíně chladí trosky vyhořelé budovy, na místě je šest jednotek

FOTOGALERIE: Hasiči ve Zlíně chladí trosky vyhořelé budovy, na místě je šest jednotek

Situace po požáru budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími v někdejším baťovském továrním areálu, 10. července 2026, Zlín.
profimedia
ČTK
ČTK

Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu, snížili však již své nasazení. Na místě zůstává od dnešního rána šest jednotek, což je polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Hasiči stále chladí sutiny budovy, řekl jejich mluvčí Pavel Řezníček.

Z místa nadále stoupá dým, který jde cítit v okolí požářiště. Lokalita je stále ohraničena páskami a střeží ji policisté. S ohledem na příznivý vývoj situace již v pátek večer hasiči zrušili štáb velitele zásahu, místo události si převzal územní řídící důstojník.

„Ve 20:00 byl snížen stupeň požárního poplachu z třetího na druhý a byl snížen počet zasahujících jednotek. Celou noc byl prováděn monitoring – jak té budovy, tak okolí, a bylo prováděno zkrápění a hašení ohnisek v sutinách a chlazení zasažených konstrukcí,“ uvedl mluvčí hasičů.

Jak vypadal boj hasičů s požárem ve Zlíně. Podívejte se ve fotogalerii:

9 fotografií v galerii

Dnes ráno se jednotky na místě opět prostřídaly a jejich počet se snížil na šest. „Nadále čerpáme hasební vodu z Dřevnice, kde máme čerpací stanoviště. Odtud je dováděna na požářiště a pomocí automatických monitorů provádíme i nadále zkrápění sutin tak, abychom dosáhli co nejdříve likvidace požáru,“ dodal Řezníček.

Smutný pohled na trosky

Zkázu, kterou oheň způsobil, sledovali dnes na místě desítky lidí. Většinou šlo o místní.

„Sleduji to od začátku, je to škoda, je to velký zásah do tohoto areálu, už to nikde nebude, jaké to bylo. Bydlíme přímo v areálu, ale na druhé straně. Jak to začalo hořet, šlo to na sever, útržky faktur nacházeli lidé až 15 kilometrů daleko, kam je donesl vítr. My doma jsme žádné omezení neměli,“ řekl dnes Marek Tomanec.

Požár ve Zlíně

Požár ve Zlíně zasáhl byznys za stovky milionů. Zásilkovna přišla o tisíce balíků, Alpine Pro o zboží za půl miliardy

Zprávy z firem

Rozsáhlý požár budovy č. 34 v Baťově areálu ve Zlíně způsobil firmám škody za stovky milionů korun a narušil provoz několika významných nájemců. Zásilkovna přišla o zhruba 9000 zásilek, Vasky o zboží za 150 až 180 milionů korun a Alpine Pro eviduje škodu přes půl miliardy. Majitel budovy, společnost CREAM, zatím celkový účet nevyčíslil.

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„Byla to největší budova v areálu, je to škoda,“ doplnil jej Lukáš Dostalík.

Řada lidí dnes dění sledovala i ze zahrádky kavárny Továrna, která musela být první den požáru evakuována. „Evakuovali nás ve čtvrtek odpoledne, bylo to poté, co se zřítila jedna část budovy. Zavřeno jsme tak měli čtvrteční odpoledne, od pátku jsme už zase mohli otevřít, i když o hodinu později než obvykle,“ řekla pracovnice kavárny. I přes řadu přihlížejících přišli kvůli požáru o návštěvníky, zavřeny jsou totiž okolní úřady.

Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina.

Požár továrny a skladu bot ve Zlíně
Aktualizováno

Hořící budova ve Zlíně má narušenou statiku, buď spadne, nebo ji strhnou. Dvě části budovy se skladem Vasky se již zřítily

Zprávy z firem

Rozsáhlý požár zachvátil výškovou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Oheň vypukl ve skladu obuvnické firmy Vasky, postupně se rozšířil do dalších pater a část objektu se odpoledne zřítila. Nikdo nebyl zraněn. Ve skladu se nacházelo přibližně 75 tisíc párů bot a další zboží v prodejní hodnotě až 180 milionů korun.

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Požár hasiči lokalizovali ze čtvrtka na pátek, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera vrtulník.

Policie pátrá po viníkovi

Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Celková škoda způsobená požárem prozatím podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové nebyla vyčíslena. Příčinu vzniku požáru budou zjišťovat kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů.

Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené. Zákaz vstupu je vymezen páskami. Délka uzavírky potrvá do úplného uhašení. Zničenou budovu by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí.

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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Požár ve Zlíně zasáhl byznys za stovky milionů. Zásilkovna přišla o tisíce balíků, Alpine Pro o zboží za půl miliardy

Zprávy z firem

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Požár továrny a skladu bot ve Zlíně
Aktualizováno

Hořící budova ve Zlíně má narušenou statiku, buď spadne, nebo ji strhnou. Dvě části budovy se skladem Vasky se již zřítily

Zprávy z firem

nst

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Požár ve Zlíně zasáhl byznys za stovky milionů. Zásilkovna přišla o tisíce balíků, Alpine Pro o zboží za půl miliardy

Požár ve Zlíně
Profimedia.cz
Michal Nosek
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Rozsáhlý požár budovy č. 34 v Baťově areálu ve Zlíně způsobil firmám škody za stovky milionů korun a narušil provoz několika významných nájemců. Zásilkovna přišla o zhruba 9000 zásilek, Vasky o zboží za 150 až 180 milionů korun a Alpine Pro eviduje škodu přes půl miliardy. Majitel budovy, společnost CREAM, zatím celkový účet nevyčíslil.

Požár jedné z výrazných budov bývalého Baťova areálu ve Zlíně má vedle architektonických ztrát také citelné ekonomické následky. V objektu sídlily a skladovaly zboží firmy CREAM, Vasky, Alpine Pro či Zásilkovna. Hodnota majetku zasaženého požárem se podle dosud zveřejněných údajů pohybuje ve stovkách milionů korun.

Hasiči likvidovali požár ve Zlíně

9 fotografií v galerii

Budovu č. 34 s jedenácti nadzemními podlažími zasáhl požár ve čtvrtek ráno. Objekt se následně na dvou místech zřítil a stát zůstala jen jeho necelá polovina. V pátek už měli hasiči požár pod kontrolou.

CREAM: Rozsah škod teprve vyčíslíme

Majitelem objektu a zároveň jedním z jeho uživatelů byla společnost CREAM. Ta ve svém prvním vyjádření uvedla, že po vypuknutí požáru soustředila veškeré úsilí na evakuaci zaměstnanců a spolupráci se zasahujícími složkami.

Požár továrny a skladu bot ve Zlíně
Aktualizováno

Hořící budova ve Zlíně má narušenou statiku, buď spadne, nebo ji strhnou. Dvě části budovy se skladem Vasky se již zřítily

Zprávy z firem

Rozsáhlý požár zachvátil výškovou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Oheň vypukl ve skladu obuvnické firmy Vasky, postupně se rozšířil do dalších pater a část objektu se odpoledne zřítila. Nikdo nebyl zraněn. Ve skladu se nacházelo přibližně 75 tisíc párů bot a další zboží v prodejní hodnotě až 180 milionů korun.

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„Za nejdůležitější považujeme skutečnost, že při této události nedošlo ke ztrátám na životech. O to více si vážíme profesionálního, obětavého a vysoce organizovaného zásahu všech složek integrovaného záchranného systému,“ uvedla společnost.

CREAM označil ztrátu budovy za bolestný okamžik pro firmu i město Zlín. Objekt navržený architektem Vladimírem Kubečkou patřil k významným poválečným stavbám v areálu.

Celkový rozsah škod zatím firma nevyčíslila. „Jsme si vědomi dopadů na podnikání nájemců a poskytujeme jim maximální podporu při řešení vzniklé situace. Rozsah ekonomických škod na budově i na majetku jednotlivých nájemců bude předmětem dalšího posouzení a vyčíslení,“ uvedla společnost.

Zásilkovna přišla o 9000 balíků

Jedním z nájemců byla skupina Packeta, která v přízemí budovy provozovala depo Zásilkovny. V objektu zůstalo přibližně 9000 zásilek.

V porovnání s celkovým provozem firmy jde o relativně malý objem. Packeta denně doručuje zhruba půl milionu zásilek, zničené balíky tak odpovídají asi dvěma procentům jejího běžného denního objemu.

Nejdůležitější je, že depo se podařilo včas evakuovat a nikdo nebyl zraněn, všichni jsou v pořádku, tedy jak zaměstnanci depa, tak řidiči,“ uvedl generální ředitel skupiny Packeta Erich Čomor.

Provoz zlínského depa je přerušen, firma ale zásilky přesměrovala do okolních distribučních center.

Provoz Zásilkovny běží dál bez komplikací. Provoz jsme okamžitě přesměrovali přes okolní depa a doručování pokračuje bez problémů,“ uvedl mluvčí Packety Ondřej Luštinec. Zásilkovna současně chystá kompenzace zákazníkům a internetovým obchodům.

„Situaci aktivně řešíme a o dalším vývoji budeme průběžně dotčené zákazníky i e-shopy informovat. Náhradu škody za všechny zasažené zásilky samozřejmě vyřídíme co nejrychleji,“ doplnil Čomor.

Vasky měly ve skladu zboží až za 180 milionů

Výrazné škody utrpěla také obuvnická společnost Vasky. Podle jejího majitele a zakladatele Václava Staňka bylo ve skladu přibližně 75 tisíc párů obuvi, oblečení a doplňků značek Vasky a Botas.

Prodejní hodnota skladovaného zboží se podle Staňka pohybovala mezi 150 a 180 miliony korun. Výrobu společnosti ale požár nezasáhl, protože se nachází v jiných prostorách.

Právě v devátém nadzemním podlaží, které měla pronajaté společnost Vasky, podle dosud dostupných informací požár vznikl. Jeho přesná příčina zatím není známá a vyšetřují ji příslušné orgány.

Alpine Pro hlásí škodu přes půl miliardy

Ještě vyšší hodnotu zboží měla v budově uskladněnou společnost Alpine Pro, která mimo jiné obléká český olympijský tým.

Majitel firmy Václav Hrbek uvedl, že hodnota uskladněného zboží přesahovala půl miliardy korun. Alpine Pro tak může patřit mezi firmy, které požár zasáhl nejvýrazněji.

Součet dosud zveřejněných hodnot ukazuje, že jen majetek Vasky a Alpine Pro měl prodejní hodnotu nejméně 650 milionů korun. K tomu je nutné přičíst škody na zásilkách, vybavení dalších nájemců a především na samotné budově.

Historická budova zůstala z větší části zničená

Budova č. 34 vznikla na přelomu 40. a 50. let minulého století jako centrální sklad obuvi. Postavena byla na místě, které bylo za druhé světové války zasaženo bombardováním.

Po požáru zůstala stát pouze necelá polovina objektu. Další postup bude záviset na posouzení statiků, vyšetřování příčiny požáru a vyčíslení škod jednotlivých vlastníků a nájemců.

Děkujeme všem za podporu, solidaritu a projevy účasti v této mimořádně náročné situaci,“ uzavřela společnost CREAM.

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Požár továrny a skladu bot ve Zlíně
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Hořící budova ve Zlíně má narušenou statiku, buď spadne, nebo ji strhnou. Dvě části budovy se skladem Vasky se již zřítily

Zprávy z firem

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Hořící budova ve Zlíně má narušenou statiku, buď spadne, nebo ji strhnou. Dvě části budovy se skladem Vasky se již zřítily

Požár továrny a skladu bot ve Zlíně
Profimedia.cz
nst
nst

Rozsáhlý požár zachvátil výškovou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Oheň vypukl ve skladu obuvnické firmy Vasky, postupně se rozšířil do dalších pater a část objektu se odpoledne zřítila. Nikdo nebyl zraněn. Ve skladu se nacházelo přibližně 75 tisíc párů bot a další zboží v prodejní hodnotě až 180 milionů korun.

Nad někdejšími Baťovými závody se  zvedl mohutný sloup dýmu. Požár zasáhl budovu číslo 34, která stojí v samém centru rozsáhlého průmyslového areálu. Právě tam, kde se kdysi ve velkém vyráběla a skladovala obuv, dnes plameny ničily desetitisíce párů bot zlínských značek Vasky a Botas. U hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně hrozí zřícení jejích dalších částí, uvedl mluvčí hasičů Pavel Řezníček s tím, že budova má narušenou statiku, jestli se zřítí sama, nebo ji bude muset dát strhnout majitel, zatím není jasné. 

Požár ve Zlíně

9 fotografií v galerii

Hořet začalo před půl devátou ráno v devátém patře jedenáctipodlažního objektu. Prostory má pronajaté společnost Vasky, která je využívá jako centrální sklad. Oheň se následně rozšířil také do dalších pater a intenzita požáru postupně narůstala. Hasiči proto vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu.

Část budovy nevydržela a zřítila se

Situace se během odpoledne ještě zhoršila. Žárem poškozená část budovy se zřítila. V objektu se v té chvíli nikdo nenacházel a podle hasičů, policie ani zdravotnické záchranné služby nebyl při události nikdo zraněn. Okolí budovy zůstalo uzavřené a zásah pokračoval z bezpečné vzdálenosti.

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Na místě zasahovaly desítky profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek. Povolána byla výšková technika také z okolních krajů a hasiči zřídili dálkovou dopravu vody. Do hašení se zapojil policejní vrtulník Bell 412 s bambivakem o objemu 900 litrů, který shazoval vodu přímo na zasažená patra budovy.

Kvůli hustému kouři hasiči a policisté preventivně evakuovali lidi nejen z hořícího objektu, ale také z okolních budov. Uzavřen zůstal i Baťův mrakodrap, v němž sídlí krajský a finanční úřad, a budovy Baťova institutu s muzeem, galerií a krajskou knihovnou.

Město vyzvalo obyvatele centra a městské části Letná, aby zavřeli okna a omezili větrání. Na místo dorazila chemická laboratoř, která měřila koncentrace škodlivých látek v ovzduší.

Ve skladu bylo 75 tisíc párů obuvi

Požár představuje pro společnost Vasky jednu z nejvážnějších událostí v její desetileté historii. Ve skladu se nacházelo přibližně 75 tisíc párů obuvi, oblečení a doplňků značek Vasky a Botas. Firma vyčíslila jejich celkovou prodejní hodnotu na 150 až 180 milionů korun. Policie předběžně odhadla škodu na samotné uskladněné obuvi na 60 až 80 milionů korun. Další škody vzniknou na budově a jejím vybavení.

Výrobu by však požár přímo zastavit neměl, protože se nachází v jiných prostorách. Událost může dočasně zkomplikovat především expedici objednávek a dostupnost některých výrobků. Společnost je podle svého zakladatele Václava Staňka pojištěná.

Budova číslo 34 v minulosti sloužila jako centrální sklad obuvi Baťových závodů. V posledních letech ji vlastník rozdělil mezi několik nájemců, kteří jednotlivá podlaží využívají jako sklady, kanceláře nebo prostory pro lehkou výrobu. Vasky se do objektu začaly stěhovat v roce 2021 – symbolicky tak vrátily skladování zlínské obuvi přímo do někdejšího srdce Baťova průmyslového impéria.

Baťovský areál hořel už v roce 2013

Současný požár není první mimořádně rozsáhlou událostí, která bývalý areál Svitu zasáhla. V lednu 2013 hořela budova číslo 103, využívaná jako sklad elektroniky. Také tehdy se nad centrem Zlína valil hustý kouř, okolní objekty musely být evakuovány a statik varoval před možným zřícením konstrukcí.

Likvidace požáru trvala tři dny a vystřídalo se při ní 54 hasičských jednotek. Přímá škoda dosáhla 398,5 milionu korun. Oheň tehdy způsobila závada na elektroinstalaci. Tři zaměstnanci se nadýchali zplodin hoření, nikdo však nezemřel.

Podobnost obou událostí je nápadná. Rozsáhlé skladové prostory naplněné zbožím, hustý kouř nad centrem města, nejvyšší stupeň poplachu a obavy o stabilitu žárem namáhané konstrukce. Současný požár budovy číslo 34 však zašel ještě dál – část stavby se během zásahu skutečně zřítila.

Chropyně, Litvínov i Mladá Boleslav

K největším průmyslovým požárům v historii Zlínského kraje patří také požár společnosti Remiva v Chropyni z dubna 2011. Oheň se tehdy ze závodu na zpracování plastů rozšířil do několika propojených budov. Plameny a výbuchy horkých plynů dosahovaly výšky kolem dvaceti metrů, hustý kouř ohrožoval několik okolních obcí a část objektů se zřítila. Během prvních čtyř dnů se na místě vystřídalo 67 jednotek ze čtyř krajů, dohašování ale pokračovalo ještě déle. Škoda dosáhla téměř 300 milionů korun.

Ještě vyšší ekonomické škody přinesly požáry v průmyslových centrech mimo region. Při požáru hal v Mladé Boleslavi v roce 2022 vznikla škoda téměř tři miliardy korun. Zničené provozy patřily dodavateli automobilových dílů a výpadek zasáhl také výrobu vozů Škoda Auto. Více než sto hasičů dostávalo požár pod kontrolu přibližně 17 hodin.

Za dosud nejničivější průmyslový požár v novodobé historii Česka je podle výše škody považován výbuch a následný požár v areálu Unipetrolu v Záluží u Litvínova z roku 2015. Škoda byla vyčíslena přibližně na čtyři miliardy korun.

Příčina čtvrtečního požáru ve Zlíně zatím není známá. Zjišťovat ji budou policejní specialisté společně s vyšetřovateli hasičů, až jim stav poškozeného objektu dovolí vstoupit na požářiště.

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