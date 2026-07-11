FOTOGALERIE: Hasiči ve Zlíně chladí trosky vyhořelé budovy, na místě je šest jednotek
Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu, snížili však již své nasazení. Na místě zůstává od dnešního rána šest jednotek, což je polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Hasiči stále chladí sutiny budovy, řekl jejich mluvčí Pavel Řezníček.
Z místa nadále stoupá dým, který jde cítit v okolí požářiště. Lokalita je stále ohraničena páskami a střeží ji policisté. S ohledem na příznivý vývoj situace již v pátek večer hasiči zrušili štáb velitele zásahu, místo události si převzal územní řídící důstojník.
„Ve 20:00 byl snížen stupeň požárního poplachu z třetího na druhý a byl snížen počet zasahujících jednotek. Celou noc byl prováděn monitoring – jak té budovy, tak okolí, a bylo prováděno zkrápění a hašení ohnisek v sutinách a chlazení zasažených konstrukcí,“ uvedl mluvčí hasičů.
Jak vypadal boj hasičů s požárem ve Zlíně. Podívejte se ve fotogalerii:
Dnes ráno se jednotky na místě opět prostřídaly a jejich počet se snížil na šest. „Nadále čerpáme hasební vodu z Dřevnice, kde máme čerpací stanoviště. Odtud je dováděna na požářiště a pomocí automatických monitorů provádíme i nadále zkrápění sutin tak, abychom dosáhli co nejdříve likvidace požáru,“ dodal Řezníček.
Smutný pohled na trosky
Zkázu, kterou oheň způsobil, sledovali dnes na místě desítky lidí. Většinou šlo o místní.
„Sleduji to od začátku, je to škoda, je to velký zásah do tohoto areálu, už to nikde nebude, jaké to bylo. Bydlíme přímo v areálu, ale na druhé straně. Jak to začalo hořet, šlo to na sever, útržky faktur nacházeli lidé až 15 kilometrů daleko, kam je donesl vítr. My doma jsme žádné omezení neměli,“ řekl dnes Marek Tomanec.
Rozsáhlý požár budovy č. 34 v Baťově areálu ve Zlíně způsobil firmám škody za stovky milionů korun a narušil provoz několika významných nájemců. Zásilkovna přišla o zhruba 9000 zásilek, Vasky o zboží za 150 až 180 milionů korun a Alpine Pro eviduje škodu přes půl miliardy. Majitel budovy, společnost CREAM, zatím celkový účet nevyčíslil.
Požár ve Zlíně zasáhl byznys za stovky milionů. Zásilkovna přišla o tisíce balíků, Alpine Pro o zboží za půl miliardy
Zprávy z firem
Rozsáhlý požár budovy č. 34 v Baťově areálu ve Zlíně způsobil firmám škody za stovky milionů korun a narušil provoz několika významných nájemců. Zásilkovna přišla o zhruba 9000 zásilek, Vasky o zboží za 150 až 180 milionů korun a Alpine Pro eviduje škodu přes půl miliardy. Majitel budovy, společnost CREAM, zatím celkový účet nevyčíslil.
„Byla to největší budova v areálu, je to škoda,“ doplnil jej Lukáš Dostalík.
Řada lidí dnes dění sledovala i ze zahrádky kavárny Továrna, která musela být první den požáru evakuována. „Evakuovali nás ve čtvrtek odpoledne, bylo to poté, co se zřítila jedna část budovy. Zavřeno jsme tak měli čtvrteční odpoledne, od pátku jsme už zase mohli otevřít, i když o hodinu později než obvykle,“ řekla pracovnice kavárny. I přes řadu přihlížejících přišli kvůli požáru o návštěvníky, zavřeny jsou totiž okolní úřady.
Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina.
Rozsáhlý požár zachvátil výškovou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Oheň vypukl ve skladu obuvnické firmy Vasky, postupně se rozšířil do dalších pater a část objektu se odpoledne zřítila. Nikdo nebyl zraněn. Ve skladu se nacházelo přibližně 75 tisíc párů bot a další zboží v prodejní hodnotě až 180 milionů korun.
Hořící budova ve Zlíně má narušenou statiku, buď spadne, nebo ji strhnou. Dvě části budovy se skladem Vasky se již zřítily
Zprávy z firem
Rozsáhlý požár zachvátil výškovou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Oheň vypukl ve skladu obuvnické firmy Vasky, postupně se rozšířil do dalších pater a část objektu se odpoledne zřítila. Nikdo nebyl zraněn. Ve skladu se nacházelo přibližně 75 tisíc párů bot a další zboží v prodejní hodnotě až 180 milionů korun.
Požár hasiči lokalizovali ze čtvrtka na pátek, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera vrtulník.
Policie pátrá po viníkovi
Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Celková škoda způsobená požárem prozatím podle policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové nebyla vyčíslena. Příčinu vzniku požáru budou zjišťovat kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů.
Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost uzavřené. Zákaz vstupu je vymezen páskami. Délka uzavírky potrvá do úplného uhašení. Zničenou budovu by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí.
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