Soud pozastavil převzetí Warner Bros. konkurenčním Paramountem
Paramount Skydance zatím nemůže dokončit převzetí Warner Bros. Discovery za 110 miliard dolarů. Federální soud vyhověl žádosti 12 amerických států, které varují před omezením konkurence ve filmovém a televizním průmyslu.
Americký federální soud na 14 dní pozastavil dokončení převzetí mediální skupiny Warner Bros. Discovery konkurenční společností Paramount Skydance. Transakci v hodnotě 110 miliard dolarů (asi 2,3 bilionu korun) napadlo 12 amerických států v čele s Kalifornií. Tvrdí, že spojení dvou hollywoodských gigantů poškodí konkurenci.
Dočasné opatření má poskytnout čas skupině žalujících států, aby soudu předložila argumenty, proč by se spojení nemělo uskutečnit. O dalším osudu transakce bude soud jednat 3. srpna. Tehdy rozhodne, zda její dokončení nezastaví na delší dobu.
Spojení dvou hollywoodských gigantů za 110 miliard dolarů se komplikuje. Skupina amerických států podle agentury Reuters zvažuje žalobu, která by mohla převzetí Warner Bros. Discovery společností Paramount Skydance zablokovat. Úřady se obávají omezení konkurence, proti obchodu protestují také filmaři.
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Zprávy z firem
Spojení dvou hollywoodských gigantů za 110 miliard dolarů se komplikuje. Skupina amerických států podle agentury Reuters zvažuje žalobu, která by mohla převzetí Warner Bros. Discovery společností Paramount Skydance zablokovat. Úřady se obávají omezení konkurence, proti obchodu protestují také filmaři.
Státy varují před omezením konkurence
Federální soudkyně Araceli Martínez-Olguín uvedla, že žaloba vyvolává vážné otázky, zda transakce neporušuje americká antimonopolní pravidla. Podle žalujících států by spojení podniků omezilo konkurenci v distribuci velkých filmů i na trhu kabelových televizních stanic.
Nově vzniklá skupina by podle žaloby kontrolovala přibližně 27 procent amerického trhu s distribucí filmů uváděných do širokého počtu kin. Státy se obávají také růstu cen, omezení nabídky, propouštění a snížení rozmanitosti mediálního trhu.
Paramount obvinění odmítá. Tvrdí, že spojení je potřebné, aby tradiční mediální společnosti mohly lépe soupeřit s technologickými a streamovacími giganty. Podle firmy by odklad transakce poškodil zaměstnance zábavního průmyslu.
Americké ministerstvo spravedlnosti už svou kontrolu transakce v červnu uzavřelo. Žaloba jednotlivých států však může dokončení obchodu zabránit bez ohledu na postoj federálních úřadů.
Každý den zpoždění může stát miliony dolarů
Delší odklad by Paramountu způsobil významné finanční náklady. Pokud se transakci nepodaří dokončit do 30. září, začne se cena pro akcionáře Warner Bros. Discovery postupně zvyšovat.
Za každý další den připadne akcionářům přibližně 0,0028 dolaru navíc za každou akcii. Celkově jde asi o sedm milionů dolarů denně. Za období 90 dnů může příplatek dosáhnout 25 centů za akcii.
Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery se na spojení dohodly na konci února. Paramount za každou akcii WBD nabízí 31 dolarů v hotovosti, případně zvýšených o příplatek za pozdější dokončení transakce.
O Warner Bros. Discovery předtím usiloval také Netflix. Jeho nabídku však později překonal Paramount, který předložil konkurenční návrh na převzetí celé společnosti.
Co původně začalo jako nepřátelské převzetí podporované nejvyššími politickými i byznysovými kruhy, se nakonec stalo vítěznou strategií a cesta k největšímu dealu v historii Hollywoodu je dokonaná. Studio Paramount Davida Ellisona koupil konkurenční studio Warner Bros. za částku 111 miliard dolarů. A Netflix se spokojí s miliardami dolarů kompenzace za zrušení původní smlouvy.
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Co původně začalo jako nepřátelské převzetí podporované nejvyššími politickými i byznysovými kruhy, se nakonec stalo vítěznou strategií a cesta k největšímu dealu v historii Hollywoodu je dokonaná. Studio Paramount Davida Ellisona koupil konkurenční studio Warner Bros. za částku 111 miliard dolarů. A Netflix se spokojí s miliardami dolarů kompenzace za zrušení původní smlouvy.
Pod jednu střechu by se dostaly HBO, CNN i CBS
Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením společností WarnerMedia a Discovery. Do jejího portfolia patří filmové studio Warner Bros., streamovací služba HBO Max, zpravodajská televize CNN nebo stanice Discovery a Animal Planet.
Warner Bros. drží práva k řadě známých filmových a seriálových značek, mezi něž patří Harry Potter, postavy z komiksového světa DC nebo seriál Teorie velkého třesku.
Paramount Skydance vznikl spojením společností Paramount Global a Skydance Media. Součástí skupiny jsou filmové studio Paramount Pictures, televizní síť CBS, zpravodajství CBS News a streamovací služba Paramount+.
Spojením by tak vznikla jedna z největších mediálních skupin na světě, která by pod jednou střechou soustředila dvě velká hollywoodská studia, rozsáhlé televizní portfolio a několik streamovacích platforem.
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Pozornost se soustředí také na budoucnost CNN
Paramount v říjnu 2025 koupil názorový a zpravodajský web The Free Press. Jeho zakladatelka Bari Weissová se současně stala šéfredaktorkou CBS News.
Možné spojení CBS News a CNN proto vyvolává mezi částí zaměstnanců a komentátorů obavy z budoucího směřování zpravodajských stanic. Paramount ale oficiálně nepotvrdil, že by Weissová měla po dokončení transakce převzít dohled také nad CNN.
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