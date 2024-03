Solek postaví v Chile svou dosud největší fotovoltaickou elektrárnu

Česká skupina Solek staví svůj největší fotovoltaický park v Chile. Projekt Leyda bude mít výkon 95,2 megawattu (MW), bude tak dvaapůlkrát větší než dosud největší česká fotovoltaická elektrárna v Ralsku. Zprovozněna by měla být do konce letošního roku. Firma náklady na stavbu neuvedla.

Elektrárna v regionu San Antonio 90 kilometrů od hlavního města Santiago de Chile bude mít rozlohu 120 hektarů, na kterou by se vešlo 150 fotbalových hřišť. Ročně by měla vyprodukovat přibližně 185 gigawatthodin elektřiny, což odpovídá spotřebě asi 23 tisíc domácností v Chile. Výstavba je financována ve spolupráci s mezinárodními bankami BNP Paribas a Natixis. Investiční fond BlackRock poskytl mezaninové financování.

„Chile to s obnovitelnými zdroji energie myslí vážně, má v této oblasti velké ambice, a díky tomu jsme tam schopni stavět velké projekty. Leyda je naše doposud největší investice. Věřím, že v elektrárnách takového rozsahu budeme pokračovat i nadále,“ řekl zakladatel a výkonný ředitel společnosti Zdeněk Sobotka.

Chile patří k zemím, které se výrazně soustředí na rozvoj moderní a udržitelné energetiky, cílem země je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN), který stavbu navštívil při své misi do Jižní Ameriky, je Chile v rozvoji obnovitelných zdrojů energie inspirací i pro Česko. „S rychlým růstem obnovitelných zdrojů rostou nároky na energetickou síť, což je jednou z výzev provázející modernizaci energetiky. Chile tyto výzvy již řeší a může být pro nás v tomto směru inspirací. Vyřešilo už řadu překážek, které v rámci proměny naší energetiky Českou republiku teprve čekají,“ řekl ministr. Ocenil, že na těchto projektech se v Chile přímo podílí i česká firma.

Solek je energetická společnost podnikající v obnovitelných zdrojích energie se zaměřením zejména na solární energetiku. Zabývá se projektováním, výstavbou a provozem solárních elektráren. Hlavní sídlo má v Praze a zaměstnává 250 lidí. V Evropě působí skupina kromě Česka také na Kypru, v Rumunsku, Řecku a na Slovensku, předloni pak vstoupila na nové trhy ve Francii, Španělsku a Srbsku. Velmi aktivní je také v Latinské Americe, zejména pak v Chile, kde spravuje téměř 40 fotovoltaických elektráren.

Skupina měla koncem loňského roku celkově připojených 274 MW, aktuálně buduje solární elektrárny o výkonu 212 MW. V roce 2022 skupina vykázala provozní zisk 113,2 milionu korun, meziročně o sedm procent nižší. Tržby společnosti naopak téměř dvojnásobně vzrostly na 2,11 miliardy korun.