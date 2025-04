Podnikatel Pitr už není neviditelný. Uzavřel byznys s ukrajinským oligarchou

Podnikatel Tomáš Pitr ovládl většinový podíl ve společnosti ČKD Kutná Hora, která vyrábí železniční podvozky a ocelové odlitky. Informace se objevila v obchodním rejstříku, píše server Seznam Zprávy. Podnik byl v minulosti v insolvenci a ovládal ho ukrajinský miliardář Kosťantyn Ževaho (v Česku známý i pod ruskou podobou jména Konstantin Ževago).

Tomáš Pitr vlastní většinový podíl v ČKD Kutná Hora prostřednictvím řetězce několika firem. Své angažmá ve firmě podle serveru Seznam Zprávy nekomentoval.

Server píše, že Pitr v posledních letech podnikal převážně prostřednictvím spřízněných firem a přátel a nyní se objevil v obchodním rejstříku jako koncový majitel kutnohorské společnosti. Ta byla v posledních 15 letech dvakrát insolvenci. Naposledy byla v úpadku od prosince 2018. Insolvenční řízení skončilo loni v květnu poté, co byla podle soudu splněna podstatná část reorganizačního plánu.

Firmu v době, kdy se dostala do platební neschopnosti, ovládal ukrajinský miliardář Ževaho/Ževago, který je od letoška na ukrajinském sankčním seznamu kvůli podezření z tunelování ukrajinské banky Finance & Credit Bank, připomněl server. Na konci roku 2022 byl přechodně zatčen ve Francii, všechna obvinění odmítl.

