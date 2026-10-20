Mrazivou zimu nečekejte. El Niño může udeřit i příští rok, varují meteorologové
Česko zřejmě čekají další mírné zimy a menší zásoby sněhu. Klimatický jev El Niño má letos podle meteorologů dosáhnout mimořádné síly a jeho dopady se mohou projevit i v příštím roce. V kombinaci se změnou klimatu může dál zvyšovat globální teploty a v některých částech světa snížit zemědělskou produkci.
El Niño má letos podle dosavadních měření a předpovědí patřit k nejsilnějším od začátku sledování v 50. letech minulého století. Jeho dopad na Česko a střední Evropu není tak výrazný jako v oblastech kolem Tichého oceánu, přesto může přispívat k vyšším průměrným teplotám, mírnějším zimám a menším zásobám sněhu. Podle Martina Pechy z Českého hydrometeorologického ústavu bývají během fází El Niña evropské zimy teplejší, což může přispívat i k lámání teplotních rekordů. Počasí ve střední Evropě ale podle něj ovlivňují i další faktory, například Severoatlantická oscilace.
Extrémní počasí stále víc zasahuje do cen potravin. Nová analýza spojuje letošní zdražování řady komodit od kukuřice přes hovězí až po rajčata s vedry, suchem a přívalovými srážkami. Také česká stopa je výrazná: tuzemští pěstitelé zeleniny už do poloviny září vyčíslili přímé škody téměř na 700 milionů korun a letošní produkce může kvůli suchu klesnout zhruba o třetinu.
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Extrémní počasí stále víc zasahuje do cen potravin. Nová analýza spojuje letošní zdražování řady komodit od kukuřice přes hovězí až po rajčata s vedry, suchem a přívalovými srážkami. Také česká stopa je výrazná: tuzemští pěstitelé zeleniny už do poloviny září vyčíslili přímé škody téměř na 700 milionů korun a letošní produkce může kvůli suchu klesnout zhruba o třetinu.
Příští rok může být znovu mimořádně teplý
Nejsilnější fáze El Niña se v minulosti objevily například na přelomu let 1982 a 1983, 1997 a 1998, 1991 a 1992 nebo 2015 a 2016. Podle Pechy je ale letošní fáze ještě silnější. „Letošní fáze je ale silnější než ty předchozí, což pravděpodobně způsobí, že i příští rok bude globálně teplotně nadprůměrný,“ uvedl. Poslední El Niño přitom proběhlo v letech 2023 a 2024. Silná fáze tohoto jevu je definována jako stav, kdy je teplota povrchu moře v určité části Tichého oceánu o 1,5 až dva stupně Celsia vyšší než dlouhodobý průměr, při velmi silném El Niñu je odchylka vyšší než dva stupně.
Pro Česko může být podstatný zejména vliv na zimní období. Vyšší teploty znamenají méně akumulovaného sněhu, což může následně prohlubovat období sucha. Přímý dopad El Niña je ale ve střední Evropě slabší než například v Americe, Asii, Austrálii nebo některých částech Afriky. V kombinaci se změnou klimatu by podle odborníků mohlo silné El Niño v letech 2026 a 2027 zvýšit globální teploty na úroveň, která nebyla zaznamenána nejméně 120 tisíc let.
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Dopad může pocítit i světové zemědělství
El Niño se má letos projevit také na světové zemědělské produkci. Podle Michaely Kožmínové z Asociace pro mezinárodní otázky má světová produkce pšenice proti předchozí sezoně klesnout zhruba o tři procenta, u rýže o více než dvě procenta a u kukuřice přibližně o 1,3 procenta. V Česku se však podle ní výraznější dopad na zemědělskou produkci neočekává.
El Niño je teplou fází klimatického jevu ENSO v rovníkovém Pacifiku, zatímco La Niña představuje jeho studenou fázi. Během El Niña se teplejší voda soustřeďuje spíše u pobřeží Ameriky, zatímco při La Niñe naopak u Austrálie a Indonésie. Změny rozložení povrchových teplot v Pacifiku pak ovlivňují počasí v řadě částí světa a nejsilnější dopady mají podle odborníků především v Americe, Asii, Austrálii a částečně v Africe.
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