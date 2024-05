Minipivovary stagnují. Loni přibyl jen jeden

V České republice na konci loňského roku působilo 508 minipivovarů, což bylo meziročně o jeden minipivovar více. Srovnatelné bylo i množství piva, které uvařily. Činilo zhruba 418 tisíc hektolitrů, přičemž většinu z toho tvořilo jedenáctistupňové pivo. Na tiskové konferenci v Praze to dnes novinářům řekl prezident Českomoravského svazu minipivovarů (ČMSMP) Michal Voldřich.

Minipivovarem se rozumí subjekt, který ročně vyrobí do 10 tisíc hektolitrů piva. V roce 2004 jich v Česku bylo 27 a počet od té doby převážně roste. Loňských 508 minipivovarů bylo historické maximum.

Voldřich upozorňoval na podle něj nestabilní podnikatelské prostředí, ve kterém musí minipivovary fungovat. "Nejhorší pro nás je, že se nám stále mění nějaké podmínky. Jako příklad můžeme uvést EET, kdy jsme celý projekt zavedli s poměrně velkými náklady a organizačními záležitostmi a na závěr jsme EET zrušili," řekl. Odmítl také návrhy na jednotné zdanění alkoholu.

Pravá pivní kultura

"ČMSMP se v letošním roce stal zakládajícím členem Independent Brewers of Europe, což je právě společenství evropských malých nezávislých pivovarů, jež si vzalo za cíl zachovat původní pivní kulturu ve svých regionech. ČMSMP se mimo jiné stará i o průběžné vzdělávání sládků a majitelů pivovarů a zajištění stabilnějších podnikatelských podmínek pro svůj obor," řekl Voldřich. ČMSMP má podle něj aktuálně 164 členů.

Zahraniční piva

Ochutnat více než 100 druhů piva a 33 pivních stylů budou moci zájemci od 50 pivovarů z ČR, na Festivalu minipivovarů se ale letos představí také tři zahraniční pivovary. V minulém roce festival nabídl 51 pivovarů z ČR a dva z ciziny.

"Za dobu pořádání Festivalu minipivovarů na Pražském hradě prošla komunita minipivovarů značnou proměnou. Když akce začínala, byla nás jenom stovka a minipivovary byly v české krajině raritní vzácností. Dnes je nás pětkrát tolik a kdybychom nemuseli překonávat covidové peripetie, mohlo nás být ještě víc," uvedl ředitel festivalu Jan Šuráň.

Pivovary v České republice loni uvařily zhruba 20 milionů hektolitrů piva, což bylo meziročně o 2,7 procenta méně. Klesla i průměrná spotřeba na obyvatele, která dokonce dosáhla historického minima. V porovnání s rokem 2022 se snížila ze 136 na 128 litrů za rok, informoval už dříve Český svaz pivovarů a sladoven. Z piva uvařeného v Česku se ho na domácím trhu loni vypilo 15,2 milionu hektolitrů, meziročně o 2,4 procenta méně. Po dvouletém růstu se loni snížil i vývoz piva do zahraničí o 4,3 procenta na 5,17 milionu hektolitrů. To podle svazu přibližně odpovídá hodnotám z roku 2018.

