Jindřichohradecká úzkokolejka dostane novou šanci. Věřitelé schválili prodej

Nejvyšší nabídku ve třetím kole výběrového řízení, v němž usilovali o úzkokolejku dva zájemci, nabídla společnost Gepard Express.

Věřitelský výbor jindřichohradecké úzkokolejky souhlasí s prodejem společnosti firmě Gepard Express za 83 milionů korun. Záměr musí ještě schválit insolvenční soud. Gepard Express nabídl ve čtvrtek nejvyšší nabídku ve třetím kole výběrového řízení, v němž usilovali o úzkokolejku dva zájemci. Věřitelský výbor prodej schválil dnes, vyplývá z insolvenčního rejstříku.

Českobudějovický soud vyhlásil konkurz na zadlužené Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) na konci března. Podnik je v úpadku od podzimu 2022 a dluží skoro 350 milionů korun. Gepard Express už v minulosti projevil zájem dopravu na železniční úzkokolejce provozovat.

Do prvního kola, kdy byla minimální částka 100 milionů korun, se nikdo nepřihlásil. Proto následovalo druhé kolo s minimálním vkladem 78 milionů korun. Do něj se přihlásili dva zájemci, kromě Gepard Expressu to byla společnost Fexlin. Obě firmy se pak o úzkokolejku střetly ve třetím kole, které se uskutečnilo formou licitace. Gepard Express v něm nabídl 83 milionů korun a Fexlin 81,3 milionu korun. Věřitelský výbor se rozhodl přijmout vyšší nabídku. „Gepard Express má navíc i podporu obcí, které na úzkokolejce jsou,“ řekl dříve insolvenční správce David Jánošík.

Patnáct nádraží včetně budov k rekreaci

Při konkurzu se majetek dlužníka zpeněží a výtěžek rozdělí mezi jeho věřitele. Pokud by se majetek neprodal jako celek, následoval by prodej po částech. Posudek společnosti Statikum odhadl hodnotu firmy na 143 milionů korun, když se bude majetek prodávat jednou smlouvou. V případě, že by se rozprodal po částech, mohlo by to být 112 milionů. Tolik ale žádný ze zájemců nenabídl.

Součástí prodeje je 15 nádraží včetně budov, sedm z nich lze využívat pro rekreační ubytování. Dále se prodávají dvě úzkorozchodné tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a z Jindřichova Hradce do Obrataně, lokomotivy a vagony, různá vozidla, vybavení apartmánů, dopravních kanceláří, čekáren, kanceláří a opravny vozidel.

Vlaky na úzkokolejce jezdily loni v létě. Letos zatím na specifickou trať, která od konce 19. století vede z Jindřichova Hradce do Obrataně na Pelhřimovsku a do Nové Bystřice na Jindřichohradecku, nevyrazily.

