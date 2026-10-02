Hroznů meziročně ubylo o třetinu. Moravští vinaři ale vyhlížejí výborná červená
Jedno z nejrychlejších vinobraní na jihu Moravy končí slabší úrodou. Výnosy vinohradů v celém Česku letos podle Svazu vinařů klesly v průměru asi o 30 procent, v oblastech zasažených letní supercelou až o 70 procent. Sucho navíc snížilo množství šťávy, které lze z hroznů vylisovat. Vinaři přesto očekávají zejména u červených vín výbornou kvalitu.
Na jihomoravských vinicích zbývají ke sklizni už jen některé modré odrůdy, dohromady několik procent letošní úrody. Většina hroznů je pod střechou a rychlost letošní sklizně překvapila i samotné vinaře. „Vinobraní už prakticky skončilo, většina vinařů se shoduje, že takhle rychlé vinobraní nepamatuje. V průměru za celé Česko byl výnos vinohradů asi o 30 procent nižší, v oblastech, kudy prošla v létě supercela, je pokles až 70 procent,“ řekl výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček.
Méně hroznů i šťávy, kvalita ale slibuje dobrý ročník
Letošní úrodu výrazně poznamenalo počasí, především sucho. To se podepsalo nejen na výnosech, ale také na výlisnosti: z hroznů se letos získává zjevně méně šťávy než obvykle. Přesný rozsah dopadů sucha nyní Svaz vinařů mezi pěstiteli zjišťuje. Z hlediska kvality je ovšem výhled příznivější. Vinaři si pochvalují zdravotní stav hroznů, kterému pomohly i srážky v polovině září, a zejména červená vína by letos mohla být výborná. U bílých vín se naopak vysoké teploty projevily nižší úrovní kyselin.
Slabá úroda obilí, řepky, ovoce i zeleniny a nedostatek krmiv mohou v příštích měsících zvýšit ceny potravin a zesílit jejich kolísání. Agrární komora ČR odhaduje letošní ekonomické dopady na zemědělství nejméně na 25,6 miliardy korun. Samotná sklizeň ovoce má být proti pětiletému průměru o více než polovinu nižší.
Sucho připravilo zemědělce o miliardy. Teď může zdražit ovoce, zelenina i další potraviny
Zprávy z firem
Slabá úroda obilí, řepky, ovoce i zeleniny a nedostatek krmiv mohou v příštích měsících zvýšit ceny potravin a zesílit jejich kolísání. Agrární komora ČR odhaduje letošní ekonomické dopady na zemědělství nejméně na 25,6 miliardy korun. Samotná sklizeň ovoce má být proti pětiletému průměru o více než polovinu nižší.
Vodu dodat ve správnou chvíli
Jednou z cest, jak vinice lépe připravit na suchá období, může být cílená závlaha. Vinaři dnes zavlažují především mladé vinohrady, jejichž kořeny ještě nejsou dostatečně rozvinuté. Vinohradnická skupina Bohemia Sekt, která patří k největším pěstitelům hroznů v Česku, však zkouší načasovat přísun vody podle jednotlivých fází růstu révy. Smyslem není zalévat nepřetržitě ani čekat, až přijde sucho. Réva má dostat vláhu v klíčových okamžicích, aby si udržela dobrou kondici a následný nedostatek vody lépe zvládla.
Pokusná vinice dala více než dvojnásobnou úrodu
Letošní výsledek experimentu naznačil, že tento přístup může fungovat. „Letošní výsledek je pro nás velmi slibný. Z vinice jsme sklidili 20 tun hroznů na hektar, tedy více než dvojnásobek jejího průměru v minulých letech, a přitom jsme zachovali požadované kvalitativní a senzorické parametry hroznů. Pokud se přínos tohoto způsobu závlahy potvrdí i v dalších letech, může být jednou z cest, jak moravské vinice lépe připravit nejen na sucho, ale i na zahraniční konkurenci,“ uvedl vinohradnický manažer skupiny Petr Ptáček.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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