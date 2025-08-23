Hlavní akcionář OnlyFans si vyplatil 701 milionů. Spekuluje se o prodeji
Sociální síť OnlyFans vyplatila svému hlavnímu akcionáři Leonidu Radvinskému stamilionovou dividendu. Tím se opět rozvířily spekulace, že americký miliardář ukrajinského původu chystá prodej sociální sítě pro dospělé. Cenovka by byla v řádu miliard dolarů.
Kontroverzní sociální síť OnlyFans, kde se vedle tvorby různých autorů monetizuje také obsah pro dospělé, možná již brzy změní majitele. Její největší akcionář Leonid Radvinsky (foto níže) si totiž vyplatil dividendu ve výši 701 milionů dolarů, čímž firmu pravděpodobně chystá na prodej, spekuluje agentura Bloomberg.
Internetový podnikatel koupil většinový podíl v sociální síti pro dospělé v roce 2018 od jejích zakladatelů, otce a syna Guy and Tim Stokelyových. Ti OnlyFans vytvořili v roce 2016 jako síť pro tvůrce digitálních obsahů.
V současnosti je OnlyFans největší platformou pro přímou monetizaci obsahu, což je do velké míry zásluha právě Radvinského. Zároveň ale platí, že většina peněz, které službou protečou, je za materiály lechtivého charakteru. Tomu ostatně odpovídá také událost z roku 2021. Tehdy se vedení sítě rozhodlo zakázat veškerý pornografický obsah. Krátce nato ale razantně klesla návštěvnost sítě, takže se vedení rozhodlo původní zákaz zrušit. Namísto toho OnlyFans posílila bezpečnostní opatření na úrovni tvůrců i návštěvníků stránky.
OnlyFans na prodej?
Nicméně finančně jde o bezkonkurenčně nejúspěšnější platformu pro tvůrce ze všech. Za fiskální rok 2024 se platební branou sítě proteklo 7,2 miliardy dolarů, což bylo o 600 milionů více než o rok dříve. Růst se odrazil také na rostoucích tržbách společnosti provozující síť, protože vlastníkům zůstává 20 procent z každé zaplacené částky.
A právě za loňský rok si Radvinsky přišel na zatím rekordní dividendu ve výši 701 milionů dolarů. Vedle běžné dividendy ve výši téměř 500 milionů je v částce také výplata mimořádné dividendy, což právě vede Bloomberg ke spekulaci o možném začátku prodeje sítě.
Radvinski si podle Bloombergu z firmy od roku 2021 vytáhl 1,8 miliardy. Síť aktuálně dosahuje zisku ve výši zhruba 700 milionů dolarů ročně. Agentura tak odhaduje, že by cenovka mohla činit zhruba 8 miliard dolarů (tedy 11,5násobek EBIT).
