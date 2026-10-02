Fotbalový skandál ohrožuje miliardy. Verdikt nad Manchesterem City rozhněval Emiráty
Případ Manchesteru City přerostl hranice fotbalu. Rozhodnutí o porušování finančních pravidel vyvolalo podle agentury Bloomberg napětí mezi Británií a Spojenými arabskými emiráty, které do britské ekonomiky za posledních pět let investovaly přes 30 miliard liber. V ohrožení mohou být další investice, o nichž mají obě země jednat ještě tento měsíc.
Nezávislá komise po čtyřletém vyšetřování shledala Manchester City vinným ve 114 ze 115 bodů obvinění vznesených Premier League. Podle jejích zjištění klub uměle vylepšil své finanční výsledky o více než 900 milionů liber. O trestu zatím rozhodnuto nebylo, ve hře je však odečet bodů, vysoké pokuty i vyloučení z nejvyšší anglické soutěže. Manchester City obvinění odmítá a proti rozhodnutí se může odvolat, uvádí Bloomberg.
Investice jako diplomatická páka
Verdikt zasáhl také zájmy vlastníků klubu z Abú Zabí. Podle zdrojů Bloombergu zástupci Emirátů varovali britskou vládu, že závažnost rozhodnutí může oslabit jejich ochotu k dalším rozsáhlým investicím v Británii. Britští představitelé jsou naopak frustrovaní reakcí emirátských partnerů a soukromě zdůrazňují, že vyšetřování Premier League nemají pod kontrolou.
Manchester City čelí verdiktu, který vrhá stín na jeho éru fotbalové dominance. Podle nezávislé komise klub maskoval peníze od vlastníka jako příjmy ze sponzorských smluv a výrazně porušoval finanční pravidla. City závěry odmítá a chystá odvolání. O případném trestu zatím rozhodnuto není.
Manchester City je vinen. Klubu hrozí pokuta, sestup i odebrání titulů
Zprávy z firem
Manchester City čelí verdiktu, který vrhá stín na jeho éru fotbalové dominance. Podle nezávislé komise klub maskoval peníze od vlastníka jako příjmy ze sponzorských smluv a výrazně porušoval finanční pravidla. City závěry odmítá a chystá odvolání. O případném trestu zatím rozhodnuto není.
Spor přichází v citlivou chvíli. Obě země připravují investiční summit a jednají o pokračování finančního partnerství. Původní pětiletá dohoda počítala s tím, že fond Mubadala poskytne britskému průmyslu deset miliard liber. Investice nakonec podle Bloombergu dosáhly téměř trojnásobku a směřovaly mimo jiné do obrany, biologických věd a technologií.
Rána pro prestiž Abú Zabí
Manchester City je pro své vlastníky mnohem víc než sportovní investicí. Šejk Mansúr bin Zájid al-Nahján, bratr prezidenta SAE, z něj během 18 let vybudoval nástroj mezinárodní prestiže. Pod emirátskými majiteli klub získal osm titulů v Premier League a proměnil se ve fotbalovou velmoc.
Brexit byl katastrofou pro britskou ekonomiku. Na tom se shodují výzkumy i mnozí politici. I přesto v Londýně léta nikdo nenašel odvahu, aby téma Evropy opět otevřel. Premiér Andy Burnham se o to nyní pokusí. Proč na tomto tématu riskuje svůj politický kapitál?
Chystá se „breturn“? Andy Burnham otevírá novou kapitolu vztahů mezi Británií a EU
Názory
Brexit byl katastrofou pro britskou ekonomiku. Na tom se shodují výzkumy i mnozí politici. I přesto v Londýně léta nikdo nenašel odvahu, aby téma Evropy opět otevřel. Premiér Andy Burnham se o to nyní pokusí. Proč na tomto tématu riskuje svůj politický kapitál?
Komise však zjistila, že většinu z téměř 950 milionů liber vykázaných ve sponzorských smlouvách s partnery z Abú Zabí mezi sezonami 2009/10 a 2017/18 ve skutečnosti financovala společnost Abu Dhabi United Group. Vedle sportovních sankcí tak verdikt může otevřít cestu i k nárokům konkurenčních klubů na odškodnění.
Poděkování majitelům vyvolalo odpor
Napětí se přeneslo také do britské politiky. Andy Burnham podle Bloombergu pobouřil část politiků, když veřejně poděkoval vlastníkům Manchesteru City za investice do města. „Opravdu bych se bál, kdybych o ně přišel,“ řekl. „Byli tak obrovským partnerem při budování moderního Manchesteru.“
Jeho slova vyvolala obavy z politického zasahování do případu. Downing Street následně zdůraznila, že Manchester City není „nad pravidly“. Británie tak před dalšími investičními jednáními řeší, jak udržet důležitého finančního partnera a současně zachovat nezávislost rozhodování ve fotbale.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.