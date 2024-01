Firma Ekorent navyšuje své portfolio. Od J&T kupuje část Medical, jež financuje zdravotnická zařízení

Společnost Ekorent z investiční skupiny Creditas koupila od J&T Leasingové společnosti její část Medical, která financuje česká soukromá zdravotnická zařízení. Podmínky transakce společnosti nekomentovaly.

Díky této transakci bude Ekorent spravovat přes 2000 aktivních leasingových a úvěrových smluv uzavřených s lékaři a soukromými zdravotnickými zařízeními. Celková velikost portfolia bude dosahovat téměř 1,5 miliardy korun.

„Akvizice má pro Ekorent výrazný synergický efekt, otevírají se nám další možnosti pro rozvoj a pro poskytování kvalitních finančních služeb v sektoru soukromého zdravotnictví. Transakcí posílíme naši podporu začínajícím i zavedeným lékařům a ordinacím a pomůžeme jim v jejich dalším rozvoji,“ uvedl jednatel Ekorentu Petr Harcuba.

Vedle klientů a úvěrů přecházejí do Ekorentu také klíčoví zaměstnanci střediska Medical. „Pro klienty a obchodní partnery je tím zajištěna nejen personální kontinuita, ale také kvalita služeb, na kterou byli zákazníci zvyklí,“ doplnil Harcuba.

Ekorent na trhu působí přes 30 let, od poloviny roku 2021 je součástí portfolia Banky Creditas. Přes 70 procent její klientely tvoří stomatologické ordinace. Vedle stomatologie financuje také všechny další zdravotnické obory. Lékařům nabízí úvěry na odkupy ordinací, rekonstrukce, přístroje, ostatní vybavení a také automobily.

Skupina Creditas se zaměřuje na dlouhodobé investice v konzervativních odvětvích. Hlavními pilíři jejího podnikání jsou finanční služby, energetika a nemovitosti. Do jejího portfolia patří například Banka Creditas, energetická skupina UCED či developerská společnost Creditas Real Estate. Zakladatelem a majoritním akcionářem je Pavel Hubáček.