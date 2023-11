Síkela potvrdil, že Česko obnovilo dovoz plynu z Ruska, odkud dováží také více ropy

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela včera zjevně v reakci na debatu na sociálních sítích potvrdil, že Česko obnovilo dovoz plynu z Ruska. Potvrdil tak informace z účtu ekonoma Lukáše Kovandy, uveřejněné krátce předtím včera na sociální sítí X.

Podle těchto informací od začátku letošního října plyn na hraniční stanici Lanžhot už neteče z Česka na Slovensko jako předtím, ale ze Slovenska do Česka. A to v objemu až 100 gigawatthodin denně (viz graf Bloombergu níže). Znamená to tedy, že Česko bez výraznějšího zájmu médií obnovilo svůj dovoz ruského plynu. Výrazných až čtyřicet procent do Česka dováženého plynu je nyní právě ruského původu.

Prohlubuje se přitom současně také závislost Česka na ruské ropě. V letošních první třech čtvrtletích dovezla ČR největší objem ruské ropy za všechna první tři čtvrtletí v celém období od roku 2010, jak plyne z dat ČSÚ (viz graf níže). V porovnání s předválečným a předcovidovým rokem 2019 dovezlo letos od začátku roku do konce září z Ruska o takřka 750 tisíc tun více ropy než ve stejném období před čtyřmi lety.

Závislost ČR na ruské ropě je nebývale vysoká. Podle dat Českého statistického úřadu letos v prvních třech čtvrtletích Česko dovezlo 3,48 milionu tun ruské ropy, ropných materiálů a příbuzných produktů. To je právě největší množství od roku 2010.

Přesto je třeba vnímat daný vývoj v širším kontextu. Česká republika má nyní lépe než před invazí Ruska na Ukrajinu zajištěné alternativní cesty – cesty pro dovoz neruských energií –, případně od loňska výrazně pokročila v budování takových cest.

Takže v případě plynu sice Česko jeho dovoz z Ruska letos v říjnu obnovilo, ale je nyní snazší než vlastně kdykoli v minulosti se zcela přeorientovat na dodávky plynu takové, jež by byly zcela ne-ruského plynu. To ostatně příznivě kvituje také ratingová agentura Moody’s, která Česku, resp. jeho veřejnému dluhu předevčírem z velké části právě díky uskutečněnému nebo potenciálně uskutečnitelnému snížení objemu dovozu energií z Ruska zlepšila ratingový výhled. Česko totiž nyní může snáze než kdykoli v minulosti dovážet plyn z Norska a z dalších částí světa mimo Rusko, a to zejména díky získání kapacity v terminálu na zkapalněný plyn v Nizozemsku, resp. pro příští léta dále pak v Německu.

Rovněž v případě dovozu ropy činí Česko od loňska kroky, které v příštích letech umožní zcela eliminovat její import z Ruska. Zejména se jedná o rozšíření přepravní kapacity transalpinského plynovodu TAL, jenž ropu vede z italského Terstu do Bavorska, kde se napojuje potrubí vedoucí ji do Česka.