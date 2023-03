Portály: Přibývá podvodných nájemních inzerátů i neplatičů

Vyšší zájem o nájmy kvůli nedostupnějšímu vlastnímu bydlení přitahuje nekalé praktiky, zvyšuje se také počet neplatičů. Společnost Bezrealitky varovala, že od počátku zimy odhalila a nezveřejnila trojnásobek pokusů o podvodné inzeráty, které se tak podle ní přesouvají na sociální sítě. Podle služby Ideální nájemce činil v prvních dvou měsících roku nárůst neplatících podnájemníků meziročně 34 procent.

Portál Bezrealitky, jehož prostřednictvím se prodá asi 500 a pronajme kolem 4000 nemovitostí měsíčně, uvedl, že loni se průměrný počet zájemců o jeden nájemní byt pohyboval okolo 130 lidí. Aktuálně počet klesl na 45 zájemců o jeden nájem. "Stále je v mnoha regionech poptávka vyšší než nabídka, a to mimo jiné znamená pokračující snahy podvodníků vydělat," uvedla společnost. Dodala, že zájemci do 26 let v 93 procentech případů hledají bydlení na internetu, a falešné nabídky se proto přesouvají na sociální sítě.

"Snahy o podvody se napříč internetem objevily již za koronavirové pandemie, skokově pak počet podezřelých inzerátů stoupl před rokem se začátkem uprchlické krize. Neúspěšných pokusů o podvod, které detekujeme, je dnes oproti běžnému období zhruba trojnásobek," uvedl za digitální realitní službu Bezrealitky její Hendrik Meyer.

Společnost Bezrealitky vyhodnocuje rizikové inzeráty a porovnává při tom asi 28 parametrů. Díky tomu se prý většina podvodných inzerátů na portál nedostane. Snaží se potírat i nekalé chování realitních kanceláří, které se vydávají za majitele nebo zájemce, což podmínky firmy zakazují. Meyer dodal, že každý makléř, který poruší podmínky, může rychle očekávat pokutu ve výši 35 tisíc korun, kterou při registraci na portálu odsouhlasil.

Neplatičů přibylo

Pronajímatelé aktuálně čelí rostoucímu počtu neplatičů. Statistiky služby Ideální nájemce, která se stará majitelům o více než 2100 bytů, ukazují, že v posledním čtvrtletí loňského roku narostl meziročně jejich počet o 11 procent. "Za leden a únor pak činil meziroční nárůst počtu neplatících podnájemníků 34 procent," dodal Michal Hrbatý, CEO společnosti UlovDomov.cz, která poskytuje majitelům bytů službu Ideální nájemce.

Společnost rizikovost nájemníků prověřuje. Uvedla, že kontroluje šest rejstříků v Česku a devět na Slovensku, měsíčně tak prověří okolo 1500 osob. Více než každý šestý nájemce má záznam v některém z prověřovaných rejstříků, uvedl Hrbatý.

V Česku žije v nájemním bydlení podle dostupných dat asi 22 procent obyvatel. Vzhledem k drahým hypotékám a vysoké inflaci i výši cen bytů se v druhé polovině loňského roku zpomalil prodej bytů a vzrostl počet zájemců o nájmy. Díky tomu loni stouplo i průměrné nájemné, v Praze meziročně o asi 24 procent a v republice proti předchozímu roku o 11 procent.