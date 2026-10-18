Od rekordního mostu po byty za 65 tisíc za metr. Toto jsou stavby roku v Česku
U Pardubic vyrostl přes Labe unikátní zavěšený most, jeho rozpětí je 135 metrů, což z něj činí v Česku největší zavěšený most. Za originální řešení se jeho autoři dočkali ocenění České inženýrské komory. Ta rozdala ocenění nejlepším stavbám roku. Cenu získaly bytové domy, dopravní stavby, přehrada.
O ceny inženýrské komory se letos ucházelo sedmdesát přihlašovatelů, z toho bylo 67 dokončených staveb a tři nerealizované projekty. Komora posuzovala kvalitu projektů, výjimečné technické nebo inženýrské řešení, úspory spotřeby energií nebo provozní náklady, netradiční kombinace materiálů či doložitelné přínosy pro kvalitu života nebo bezpečnost uživatelů staveb.
Ocenění se tak za rok 2025 dostalo třeba adaptaci pivovaru v Kralupech nad Vltavou, kdy v bývalém pivovaru vznikly prostory, které budou sloužit jako knihovna, muzeum, dům dětí a mládeže, kavárna, restaurace a pivovar.
Dostupné a nízkoenergetické bydlení
Bytové družstvo Hanušovice odstartovalo projekt 34 bytů, bez developera, bez státní podpory, bez dotací, na zelené louce. Na radnici vymysleli koncept dostupného, nízkoenergetického bydlení. Vložili do družstva pozemek, vybudovali infrastrukturu, nechali vypracovat projekt a vybrali zhotovitele stavby. Cena celkem zhruba 140 milionů korun. Ceny bytů se pohybují od dvou do šesti milionů korun. Metr čtvereční vychází na zhruba 65 tisíc korun.
Přinášíme přehled vítězů letošní soutěže inženýrské komory. Ta při udělování cen sleduje víc parametrů: technickou jedinečnost, finanční řešení či komponování projektu do krajiny. Každoročně předává svou cenu za nejlepší projekt roku v různých kategoriích napříč obory.
Secesní činžovní domy na Masarykově nábřeží vznikaly před více než stoletím jako reprezentativní bydlení na jedné z nejexponovanějších pražských adres. Rekonstrukce bytu v domě architektů Josefa Brzáka a Františka Weyra z let 1903 až 1905 ukazuje, jak lze takový prostor přizpůsobit současnému životu, aniž by přišel o svou historickou hodnotu.
Stoletý činžák na jedné z nejlepších pražských adres. Podívejte se, jak se mění bydlení na Masarykově nábřeží
Enjoy
Secesní činžovní domy na Masarykově nábřeží vznikaly před více než stoletím jako reprezentativní bydlení na jedné z nejexponovanějších pražských adres. Rekonstrukce bytu v domě architektů Josefa Brzáka a Františka Weyra z let 1903 až 1905 ukazuje, jak lze takový prostor přizpůsobit současnému životu, aniž by přišel o svou historickou hodnotu.
Ze staré stodoly zůstaly jen kamenné zdi. Na nich dnes stojí bílý Stair House, který malířka Lu Jindrák Skřivánková proměnila v osobní svět plný umění, designu a nečekaných detailů. Betonové schodiště tu funguje jako socha, pod střechou se ukrývá meditační místnost a celý dům je pojatý jako jedno velké autorské dílo propojené s okolní krajinou.
Ze stodoly zbyly jen zdi. Dnes na nich stojí moderní dům plný umění
Reality
Ze staré stodoly zůstaly jen kamenné zdi. Na nich dnes stojí bílý Stair House, který malířka Lu Jindrák Skřivánková proměnila v osobní svět plný umění, designu a nečekaných detailů. Betonové schodiště tu funguje jako socha, pod střechou se ukrývá meditační místnost a celý dům je pojatý jako jedno velké autorské dílo propojené s okolní krajinou.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.