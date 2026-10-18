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newstream.cz Reality Od rekordního mostu po byty za 65 tisíc za metr. Toto jsou stavby roku v Česku

Od rekordního mostu po byty za 65 tisíc za metr. Toto jsou stavby roku v Česku

Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou
ČIK, se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek
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U Pardubic vyrostl přes Labe unikátní zavěšený most, jeho rozpětí je 135 metrů, což z něj činí v Česku největší zavěšený most. Za originální řešení se jeho autoři dočkali ocenění České inženýrské komory. Ta rozdala ocenění nejlepším stavbám roku. Cenu získaly bytové domy, dopravní stavby, přehrada.

O ceny inženýrské komory se letos ucházelo sedmdesát přihlašovatelů, z toho bylo 67 dokončených staveb a tři nerealizované projekty. Komora posuzovala kvalitu projektů, výjimečné technické nebo inženýrské řešení, úspory spotřeby energií nebo provozní náklady, netradiční kombinace materiálů či doložitelné přínosy pro kvalitu života nebo bezpečnost uživatelů staveb.

Projek Bytové družstvo H-blok Hanušovice. Unikátní je v tom, že je bez developera, bez státní podpory, bez dotací, na zelené louce. Hanušovice u Šumperku odstartovaly v Česku unikátní projekt stavby družstevního bydlení. Na okraji Hanušovic ve dvou blocích vznikne v první etapě 34 bytů. Od jednopokojových studií po čtyřpokojové. Plně vybavené. Ceny bytů se pohybují od dvou do šesti milionů korun. Metr čtvereční vychází na zhruba 65 tisíc korun. Unikátnost H-Bloku spočívá ve financování. Město založilo bytové družstvo, které si od banky vzalo půjčku. K získání bytu je třeba zaplatit čtvrtinu ceny, poté 30 let splácet anuitu. 30 fotografií v galerii

Ocenění se tak za rok 2025 dostalo třeba adaptaci pivovaru v Kralupech nad Vltavou, kdy v bývalém pivovaru vznikly prostory, které budou sloužit jako knihovna, muzeum, dům dětí a mládeže, kavárna, restaurace a pivovar.

Dostupné a nízkoenergetické bydlení

Bytové družstvo Hanušovice odstartovalo projekt 34 bytů, bez developera, bez státní podpory, bez dotací, na zelené louce. Na radnici vymysleli koncept dostupného, nízkoenergetického bydlení. Vložili do družstva pozemek, vybudovali infrastrukturu, nechali vypracovat projekt a vybrali zhotovitele stavby. Cena celkem zhruba 140 milionů korun. Ceny bytů se pohybují od dvou do šesti milionů korun. Metr čtvereční vychází na zhruba 65 tisíc korun.

Přinášíme přehled vítězů letošní soutěže inženýrské komory. Ta při udělování cen sleduje víc parametrů: technickou jedinečnost, finanční řešení či komponování projektu do krajiny. Každoročně předává svou cenu za nejlepší projekt roku v různých kategoriích napříč obory.

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Vychází podzimní Realitní Club

Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.

Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života. 

O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.

O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.

Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.

„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.

Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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