65 metrů za 5,5 milionu. Česká dřevostavba ukazuje, kam míří modulární bydlení
Má 65,5 metru čtverečního, vznikla ze dvou modulů a stojí 5,5 milionu korun. Dřevostavba Výminek z jižní Moravy ukazuje, jak může vypadat kompaktní bydlení vyráběné prefabrikovaně, usazené bez klasických betonových základů a připravené i na případné přemístění.
Dům o velikosti menšího městského bytu, dvě prefabrikované části a cena 5,5 milionu korun. Projekt nazvaný Výminek, který vznikl v Tvrdonicích na jižní Moravě, je ukázkou toho, kam se posouvá české modulární bydlení.
Nejde přitom o obytný kontejner ani sezonní chatu. Dům má užitnou plochu 65,5 metru čtverečního, zastavěnou plochu 80 metrů a standardní dispozici pro celoroční bydlení. Tvoří jej dva moduly o rozměrech přibližně čtyři krát deset metrů. Náklady na realizaci dosáhly podle autorů 5,5 milionu korun.
Dům vzniká ve fabrice
Výminek navrhl architekt David Bureš ze společnosti Eko modular ve spolupráci s architektonickým týmem CL3. Jde o lehkou rámovou dřevostavbu s prefabrikovanou konstrukcí, která vychází ze zkušeností z více než stovky dříve navržených či realizovaných rodinných domů.
Právě prefabrikace je jednou z hlavních předností modulárního stavění. Velká část domu vzniká kontrolovaně ve výrobním areálu a na pozemek se přivážejí hotové části, které se následně sestaví.
Výminek stojí přímo na okraji výrobního areálu Eko modular v Tvrdonicích a funguje také jako ukázkový dům, na kterém lze představit jednotlivé fáze výroby i konstrukční řešení, která po dokončení zůstávají skrytá.
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Návrat výminku v moderní podobě
Současná legislativa podle autorů projektu umožňuje u jednoduchých staveb na pozemku existujícího rodinného domu zastavěnou plochu do 80 metrů čtverečních, výšku do pěti metrů a při splnění dalších podmínek jednodušší povolovací proces. Právě to podle nich otevírá prostor pro vícegenerační bydlení nebo menší samostatné domy.
Výminek tento limit využívá prakticky naplno. Na 65,5 metrech užitné plochy nabízí společný obytný prostor propojený s kuchyní, ložnici, druhý pokoj využitelný například jako pracovna a koupelnu. Architekti se snažili omezit chodby a další komunikační plochy a část nábytku navrhli přímo na míru.
5,5 milionu za 65 metrů
Právě cena je ale u modulárního bydlení zajímavým tématem. Výminek ukazuje, že prefabrikace automaticky neznamená levný dům. Při ceně 5,5 milionu korun vychází samotná realizace přibližně na 84 tisíc korun za metr čtvereční užitné plochy. Projekt je ovšem vybaven technologiemi, které běžný základní modulární dům mít nemusí.
Součástí je rekuperace, podlahové vytápění, centrální klimatizace, venkovní stínění a příprava na využití fotovoltaiky pro ohřev vody. Dům má energetickou třídu B.
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Cena přitom ukazuje jednu z debat kolem modulárního stavění. Kdy jeho hlavní výhodou nemusí být pouze nižší pořizovací cena, ale také rychlost výroby, předvídatelnější proces výstavby a možnost větší části domu připravit mimo staveniště.
Bez klasických betonových základů
Neobvyklé je i založení domu. Výminek nestojí na běžné betonové základové desce, ale na zemních vrutech. Podle autorů řešení omezuje zásah do pozemku a zároveň umožňuje, aby bylo možné stavbu v budoucnu snáze demontovat nebo přesunout.
Právě možnost rozebrání, přemístění nebo dalšího rozšiřování patří k argumentům, které výrobci modulárních dřevostaveb používají při debatě o jejich udržitelnosti.
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