108 Real Estate posiluje expanzi v regionu. Obchod pro střední a východní Evropu povede André Kerremans
Realitně-poradenská společnost 108 Real Estate získala zkušeného manažera z oblasti průmyslových nemovitostí a logistiky. Novým Business Development Directorem pro střední a východní Evropu se stal André Kerremans, který se bude soustředit na přeshraniční zakázky, koordinaci poboček a další expanzi skupiny.
Skupina 108 Real Estate rozšiřuje své regionální vedení. Do nově obsazené pozice obchodního ředitele pro střední a východní Evropu nastoupil André Kerremans. Spolupracovat bude s týmy ve všech pěti zemích a regionech, kde společnost působí – v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a v oblasti Jadranu.
Jeho hlavním úkolem bude propojovat jednotlivé trhy, získávat přeshraniční zakázky a rozvíjet vztahy s klíčovými manažery logistických, výrobních, e-commerce a 3PL společností. Skupinu bude rovněž zastupovat na konferencích a oborových fórech zaměřených na region střední a východní Evropy.
Vedle obchodního rozvoje se má Kerremans podílet také na zavádění společných interních procesů a technologických inovací do každodenní realitní praxe.
Třicet let zkušeností s průmyslovými nemovitostmi
André Kerremans působí na trhu průmyslových a logistických nemovitostí přibližně třicet let. Manažerské zkušenosti získal mimo jiné ve společnostech ILD, IIG a Van Moer Logistics, kde zastával vysoké vedoucí funkce včetně pozic v představenstvech.
Ze starého kina vzniká nové divadlo, z brownfieldů nové čtvrti a Ostrava se pomalu zbavuje nálepky města uhlí a kouře. Ostravští patrioti, Albert Čuba i architekt David Kotek, ale upozorňují, že skutečná proměna bude vyžadovat mnohem víc než několik výrazných projektů.
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Reality
Ze starého kina vzniká nové divadlo, z brownfieldů nové čtvrti a Ostrava se pomalu zbavuje nálepky města uhlí a kouře. Ostravští patrioti, Albert Čuba i architekt David Kotek, ale upozorňují, že skutečná proměna bude vyžadovat mnohem víc než několik výrazných projektů.
Více než třináct let měl na starosti rozvoj logistického portfolia belgické developerské společnosti ILD, a to také v zemích střední a východní Evropy. Vedl jednání s nájemci a následně se podílel na prodeji obsazených nemovitostí institucionálním investorům. Zkušenosti tak získal z pohledu developerů, logistických operátorů i samotných uživatelů skladových a výrobních prostor.
„Máme silné místní týmy v pěti zemích. Další fáze našeho rozvoje ale vyžadovala někoho, kdo bude působit napříč státy, propojovat naše trhy, řídit mezinárodní projekty a budovat vztahy s vedoucími manažery, které žádný jednotlivý národní tým nedokáže udržovat sám,“ uvedl generální ředitel 108 Real Estate Jakub Holec.
Podle něj má společnost rozsáhlé mezinárodní portfolio klientů, které zahrnuje developery, vlastníky rozvojových pozemků, koncové nájemce i investory. Kerremans má pomoci služby skupiny dále rozvíjet a posílit její pozici na evropském trhu.
Propojí pobočky a otevře dveře západoevropským klientům
108 REAL ESTATE v posledních letech postupně rozšiřuje svou působnost za hranice českého trhu. Z pražské centrály vybudovala síť kanceláří, prostřednictvím které nabízí komerční pozemky a průmyslové nemovitosti také na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a v jadranském regionu.
Nový obchodní ředitel má vyhledávat klienty, pro něž může být regionální působnost společnosti výhodou. Využít chce především své dlouholeté kontakty v západní Evropě.
„Mým úkolem je pomoci dovést 108 Real Estate na kontinentální špičku. Špičkovou lokální a regionální expertizu a zkušené fungující týmy zastřešíme celoevropskou znalostí opřenou o četné pozitivní reference,“ řekl Kerremans.
Při rozvíjení nových obchodních vztahů chce čerpat ze svých zkušeností a kontaktů v Belgii, Nizozemsku, Německu, Francii a dalších evropských zemích. Vedle rodné nizozemštiny hovoří plynně anglicky a francouzsky.
Větší důraz na data a umělou inteligenci
Součástí Kerremansovy role bude rovněž propojování obchodních týmů prostřednictvím digitálních nástrojů. Ve všech průmyslových týmech skupiny má prosazovat využívání platforem 108 HUB a 108 MAP a dohlížet na jednotnou kvalitu obchodních dat.
Vedení společnosti chce využít také jeho zkušenosti s informačními a komunikačními technologiemi, finančními procesy a řízením provozních systémů. Kerremans vystudoval informační a komunikační technologie v Gentu a následně získal magisterský titul v oboru logistického managementu.
108 Real Estate se zaměřuje výhradně na komerční nemovitosti a na trhu působí od roku 2009. Podle údajů společnosti dosud v Česku, na Slovensku a v Maďarsku zprostředkovala transakce s více než 11,8 milionu metrů čtverečních nemovitostí. Klientům poskytuje služby v oblasti pronájmu a prodeje, investičního poradenství, marketingu a správy developerských projektů. Pro Českou republiku a Slovensko je zároveň aliančním partnerem BNP Paribas Real Estate.
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