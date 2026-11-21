Z ministerstva do čela strany. Špidlovy sociální demokraty povede jednatřicetiletý právník
Prvním předsedou Nové sociální demokracie se stal Martin Matas. Kvůli zvolení odejde z ministerstva spravedlnosti a první politický úkol už má vybraný. Stranu, která vznikla po rozkolu kvůli spolupráci SOCDEM s komunisty, chce zapojit do senátní kampaně Michala Šmardy na Žďársku.
Jednatřicetiletý právník Martin Matas získal na ustavujícím sjezdu v Jihlavě 58 z 84 hlasů. Stranu kolem bývalého premiéra Vladimíra Špidly povede dva roky. Volba pro něj znamená i odchod z legislativního odboru ministerstva spravedlnosti. „Dospěl jsem k názoru, že tato role není slučitelná s funkcí předsedy,“ řekl po zvolení ČTK.
První zkouška na Žďársku
Matas chce co nejvíc pomoci bývalému předsedovi SOCDEM Michalu Šmardovi, který se znovu utká o senátorské křeslo na Žďársku. Šmarda v říjnu vyhrál první kolo, ve druhém ho porazil lidovec Josef Klement. Nejvyšší správní soud však 18. listopadu prohlásil hlasování v obou kolech za neplatné. Klement totiž do finále původně postoupil o jediný hlas před Radkem Černým z ODS, který výsledek napadl. Hlasování se tak zopakuje od prvního kola se stejnými kandidáty.
Česká sociální demokracie se pokouší o restart. V Jihlavě se koná první sjezd Nové sociální demokracie, která vznikla kolem bývalého premiéra Vladimíra Špidly po rozkolu uvnitř SOCDEM kvůli spolupráci s komunistickým hnutím Stačilo! Novou stranu přišli podpořit odborový předák Josef Středula i bývalý šéf SOCDEM Michal Šmarda, politologové ale upozorňují, že cestu zpět do vysoké politiky jí komplikuje dominance hnutí ANO na levé části politického spektra.
Sociální demokraté vstávají z popela. Novou stranu podpořili Středula i Šmarda
Politika
Česká sociální demokracie se pokouší o restart. V Jihlavě se koná první sjezd Nové sociální demokracie, která vznikla kolem bývalého premiéra Vladimíra Špidly po rozkolu uvnitř SOCDEM kvůli spolupráci s komunistickým hnutím Stačilo! Novou stranu přišli podpořit odborový předák Josef Středula i bývalý šéf SOCDEM Michal Šmarda, politologové ale upozorňují, že cestu zpět do vysoké politiky jí komplikuje dominance hnutí ANO na levé části politického spektra.
Šmarda přijel novou stranu do Jihlavy osobně podpořit, stejně jako předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Právě na stranu odborů se chce Matas postavit ve sporu o změnu zákoníku práce, která by podle něj fakticky legalizovala švarcsystém. Mezi své priority zařadil také odpor proti snížení podpory v nezaměstnanosti.
Na sjezdu padlo i Špidlovo jméno pro Hrad
Matasovi soupeři mluvili ve svých projevech i o sněmovních a prezidentských volbách. Petr Hůla vyzval stranu, aby postavila vlastního kandidáta na Hrad, a navrhl dvě jména ze zakladatelského kruhu NSD – Vladimíra Špidlu a Jiřího Dienstbiera. Jiří Benýšek si přál pád vlády do konce roku a předčasné sněmovní volby už v březnu 2027. Hůla získal ve volbě předsedy 14 hlasů, Benýšek jeden.
Vladimír Špidla a Jiří Dienstbier zkoušejí křísit sociální demokracii. Tady jsou tři důvody, proč se to téměř jistě nepovede.
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Názory
Vladimír Špidla a Jiří Dienstbier zkoušejí křísit sociální demokracii. Tady jsou tři důvody, proč se to téměř jistě nepovede.
Sám Špidla se v projevu věnoval tomu, kdo má v digitální ekonomice moc. Veřejné instituce podle něj potřebují vedle peněz také přístup k datům, která vznikají činností celé společnosti a z velké části je vlastní velké korporace. Strana v Jihlavě představila i zkušební verzi vlastní sociální sítě. Do konce roku ji chce otevřít členům i veřejnosti pro diskusi a sdílení informací.
U zrodu strany byl spor o Stačilo!
O založení nové strany začali bývalí členové sociální demokracie uvažovat poté, co se SOCDEM zapojila do komunisty vedené koalice Stačilo! Petici za vznik NSD podepsalo přibližně 1600 lidí a ministerstvo vnitra stranu zaregistrovalo 19. června. Na ustavující sjezd přišla se 128 členy a 56 registrovanými příznivci. Místní organizace má v Praze a v Moravskoslezském, Jihomoravském, Středočeském a Libereckém kraji.