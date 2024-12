Vlček chystá "lex plyn". Má urychlit výstavbu paroplynových elektráren

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) plánuje do konce ledna Poslanecké sněmovně předložit zákon, který by urychlil výstavbu paroplynových elektráren. Bez nich se Česko neobejde po odchodu od elektrických zdrojů na uhlí. Vlček to dnes uvedl v pořadu ČT Otázky Václava Moravce.

Podle Vlčka by měl mimořádný zákon nazvaný "lex plyn" urychlit schvalování a následnou výstavbu paroplynových elektráren s výkonem nad 100 megawattů. "V současnosti máme připravené paragrafové znění a jednáme o tom na úrovni koalice," uvedl Vlček. Následně by měla návrh schvalovat vláda, která by jej předložila poslancům.

Opoziční ANO by podle místopředsedy Sněmovny a bývalého ministra průmyslu Karla Havlíčka návrh podpořila. "Nastává situace, kdy hrozí nedostatek elektřiny," podotkl. Podle něj je potřeba se zabývat nejen urychlením výstavby paroplynových zdrojů, ale i systémem, jak udržet některé uhelné elektrárny. Zmínil například formu aukcí.

Lex plyn spolu s podporou obnovitelných zdrojů nebo investic do přenosové a distribuční sítě by měl podle Vlčka v budoucnu umožnit snížení cen elektřiny pro domácnosti. Vlček také uvedl, že by byl ochotný kvůli urychlení schvalování energetického zákona stáhnout pozměňovací návrh týkající se záporných cen a jedná také o návrhu ministerstva financí o snížení podpory obnovitelných zdrojů. ANO zrušení dotací odmítá a schvalování zákona kvůli tomu blokuje.