Politologové: Česko-slovenské vztahy se po vítězství Pellegriniho zásadně nezmění

Česko-slovenské vztahy se po vítězství Petra Pellegriniho ve slovenských prezidentských volbách pravděpodobně nezmění, míní politologové. Podle Jana Kubáčka se nyní vztahy zklidní a budou méně politizované. Zásadní změny neočekává ani Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Politolog Pavel Šaradín podotkl, že pouze nebudou natolik vřelé, jak je reprezentuje spojenectví českého prezidenta Petra Pavla a současné slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.

Prezidentské volby na Slovensku v sobotu vyhrál předseda parlamentu a vládní strany Hlas-SD Peter Pellegrini, který je spojencem premiéra Roberta Fica. Právě po vítězství Fica v parlamentních volbách se podle Kopečka vzájemné vztahy Česka a Slovenska zhoršily. Prahu a Bratislavu rozděluje v otázkách zahraniční politiky hlavně názor na konflikt na Ukrajině, která se už více než dva roky brání ruské vojenské invazi. Vláda Petra Fialy (ODS) tak na začátku března pozastavila vzájemné mezivládní konzultace.

Fiala tehdy uvedl, že to neznamená, že se nebudou konat dvojstranná jednání a debaty o spolupráci v konkrétních oblastech. Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš viděl za zrušením konzultací právě slovenské prezidentské volby, sám podpořil Pellegriniho.

Pellegrini bude podle politologů kopírovat témata slovenské vlády, přesto se ale podle Kubáčka ukáže, že vzájemné vztahy jsou velmi pragmatické, není důvod, aby se spolupráce ochlazovala. "Velká část byly opravdu jenom vášně, politické tance, snahy si vyhrát skrze Slovensko své války. Myslím, že čeští politici v tomto ustoupí a zase se zaměří na své vnitřní boje a vnitřní spory a česko-slovenské vztahy se zklidní a budou méně politizované," řekl.

Kam se poděla vřelost?

Ve vztazích podle Kopečka zmizela vřelost, nicméně to neznamená, že by se neudržovaly normální diplomatické kontakty. Nemyslí si, že by zvolení Pellegriniho znamenalo pro česko-slovenské vztahy něco zásadního. "Vzhledem k dosavadnímu vývoji můžeme odhadnout, že vztahy budou dobré až výborné, pouze nebudou natolik vřelé, jak je reprezentovalo například spojenectví Pavel - Čaputová. Ale to byla spíše mimořádná situace," podotkl Šaradín.

Pellegrini se podle politologů nebude chovat jako opoziční prezident. Témata Ficovy vlády bude ale prezentovat klidnějším způsobem, v modernějším střihu, zaměří se na mladé, míní Kubáček. Podle Kopečka bude nově zvolený prezident působit jako bývalá hlava státu Ivan Gašparovič. "Byl deset let slovenským prezidentem, který při vládnutí Roberta Fica vystupoval vstřícně a loajálně vůči vládě, z hlediska třeba tvorby zahraniční politiky relativně málo aktivně, dá se očekávat, že toto bude minimálně v prvních letech mandátu platit i nyní," míní.

"Zahraniční návštěvy, v EU, bilaterální jednání apod. jeho (Pellegriniho) rétoriku zcela zmírní. Jelikož zastupuje celé Slovensko, vyhrocená verbální kampaň pomine a přeci jen bude muset být umírněnější. Nelze očekávat žádné větší odchýlení se od EU ani NATO," doplnil Šaradín.